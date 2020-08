Biden konečne má, čo chcel

Zjazd mal byť pôvodne veľkou politickou parádou, ale pandémia koronavírusu ho zatlačila do virtuálneho priestoru. Demokrati to však dokázali pomerne dobre využiť. Prejavy boli väčšinou kratšie, ako bývalo v minulosti zvykom, ale získali na údernosti. Demokratom sa tiež lepšie podarilo potlačiť nejednotnosť strany, keďže nie všetci jej členovia sú nadšení, že nominantom je Biden.

Dal svoje slovo

"Dávam vám svoje slovo. Ak mi zveríte prezidentský úrad, budem vo vás povzbudzovať to najlepšie, nie najhoršie. Budem spojencom svetla, nie temnoty,“ vyhlásil Biden v reči, ktorú spravodajský portál Politico označil za najväčší prejav jeho života. A to je bývalý demokratický viceprezident v politike 50 rokov.

Samozrejme, príležitosť si najzásadnejší prejav od Bidena vyžadovala. Veď v ňom prijal prezidentskú nomináciu. Okrem toho sa ukázal v dobrom svetle ako rečník. Biden, ktorý má 77 rokov, prejav predniesol bez zaváhania a s potrebnou dávkou emócií. Neprejavil sa ako Pomalý Joe, ako ho prezývajú kritici.

V rokoch 2009 až 2017 bol Biden viceprezidentom Baracka Obamu. Prvý raz sa pokúšal získať demokratickú nomináciu na šéfa Bieleho domu už v roku 1988. Potom zase v roku 2008. Biden teda uspel až na tretí raz. Hoci mal na začiatku straníckych primárok problémy, dokázal prevziať iniciatívu. Porazil aj hlavného súpera, vermontského senátora Bernieho Sandersa, ktorý je lídrom ľavicového krídla demokratov.

Biden sľúbil voličom inú Ameriku, ako im ponúka Trump. Prezidenta kritizoval za nezvládnutie pandémie koronavírusu, ktorá si v USA vyžiadala už viac ako 177-tisíc obetí a viedla k ekonomickému prepadu. Okrem toho Spojené štáty riešia pokračujúce protesty týkajúce sa rasovej nerovnosti.

"Chápem, aké ťažké je mať v tejto chvíli nejakú nádej. V túto letnú noc by som sa chcel na moment prihovoriť tým, ktorí toho stratili najviac. Viem si predstaviť, aký je to pocit, keď prídete o niekoho, koho milujete. Poznám tú hlbokú čiernu dieru, ktorá sa otvorí na hrudi a cítite, ako vás pohlcuje. Viem, aký zlomyseľný, krutý a nespravodlivý dokáže byť niekedy život,“ povedal Biden.

Demokrat sa snažil svoj empatický prístup k obetiam pandémie dať do kontrastu k tomu, ako vystupuje Trump. Okrem toho však Biden naozaj vie, čo to znamená prísť o najbližších. V roku 1972, krátko po tom, čo ho po prvý raz zvolili do Senátu, pri automobilovej nehode zahynuli jeho manželka Neilia a vtedy iba ročná dcéra Naomi. V roku 2015 zase jeho najstarší syn Beau zomrel na rakovinu.

V prejave Biden hovoril, ako sa USA musia opäť zjednotiť. "Spoločne dokážeme prekonať toto obdobie temnoty v Amerike. Vyberieme si nádej, nie strach, fakty, nie fikciu, spravodlivosť, nie privilégiá,“ vyhlásil demokratický nominant.

Trump tvrdí, že Biden bude pre Ameriku nočnou morou, chystá sa výrazne zvyšovať dane, zakázať používanie ropy, uhlia a zemného plynu a vraj nebude rešpektovať druhý dodatok ústavy, ktorý povoľuje obyvateľom USA vlastniť zbrane.

Tesný výsledok?

"Očakávam, že výsledok volieb bude v novembri tesný. Prezidentovi stúpenci sú mu verní a Trump ich jadro nestratí. Spojené štáty čelia vážnym rozporom a šéf Bieleho domu vie, ako to využiť. Biden musí poukazovať na to, že Trump jednoducho nezvláda prezidentský úrad, ale on vie, ako sa postaviť k momentálnym problémom,“ reagovala pre Pravdu Diana Carlinová, odborníčka na politickú komunikáciu z univerzity v Saint Louis.

Expertka však pripomína, že Biden musí byť zo strany Trumpa pripravený na všetko. Veď prezident už spochybňuje výsledky volieb a naznačuje, že demokrati ich môžu vyhrať len podvodom.

"Trump nie je typický kandidát a Bidenova kampaň musí byť pripravená prispôsobiť sa, pretože tradičná taktika nezaberie,“ myslí si Carlinová.

Podľa priemeru prieskumov analytického portálu RealClearPolitics vedie v tejto chvíli Biden nad Trumpom v pomere 49,9 ku 42,3 percenta. Náskok demokrata sa zdá pomerne jasný, ale o role favoritky by určite vedela dlho rozprávať Hillary Clintonová. Tá v roku 2016 tiež vo väčšine prieskumov viedla, ale voľby vyhral Trump.

Politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity si však myslí, že Biden je teraz pre prezidenta silnejším súperom, ako bola pred štyrmi rokmi Clintonová. Proti nej vtedy stálo viac voličov ako momentálne proti Bidenovi.

"Aj Sanders ho podporil jasnejšie ako v roku 2016 Clintonovú. Bidenovi to môže pomôcť získať hlasy, ktoré bude potrebovať na porážku Trumpa v štátoch Michigan, Wisconsin a Pensylvánia, v ktorých republikán pred štyrmi rokmi vyhral. Bude to kľúčové pre voľby,“ skonštatoval pre Pravdu Shapiro. "Ešte dôležitejšie bude, aby sa demokratom v porovnaní s rokom 2016 podarilo lepšie mobilizovať afroamerických a mladých voličov. Okrem toho Trump už prišiel o časť podporovateľov. Ukázalo sa to v roku 2018 v kongresových voľbách. Bidenovi by mohli pomôcť najmä voličky z predmestských štvrtí,“ dodal Shapiro.