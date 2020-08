Babiš sa mení. Z technokrata na otca krajiny

„Predtým vystupoval skôr ako technokratický expert, teraz je úplným otcom krajiny, ktorý počúva a ktorý sa stará,“ napísal denník s použitím termínu Landesvater. V nemčine sa toto slovo používa napríklad k neformálnemu označeniu krajinských premiérov či iných krajinských predákov.

Sächsische Zeitung považuje prerod Babišovho vystupovania v posledných mesiacoch za veľmi nápadný. „Neustále postával na ceste k východu z reštaurácie, rozprával sa so zamestnancami a domácimi turistami,“ dodal denník o obede v reštaurácii na vrchole Ještědu.

Saský list si tiež všimol, že kvôli zhoršenej epidemickej situácii novinársky sprievod vopred požiadali, aby vo vnútorných priestoroch vždy nosil rúška. V tejto súvislosti denník pripomenul, že Česko bolo prvé v Európe, kto pre pandémiu choroby COVID-19 nariadil plošné nosenie rúšok.

Poukázal aj na to, že Česko neúprosne uzavrelo svoje hranice, ktoré opäť otvorilo až v júni. K tomu sa počas návštevy vyjadril aj Kretschmer, ktorý povedal, že to možno vtedy inak nešlo, ale že to viedlo k zvýšenému nesúhlasu.

V aprílovom rozhovore s denníkom Die Welt Kretschmer kritizoval Česko a tiež Poľsko za náhle uzatvorenie hraníc pre koronavírus, ktoré sa podľa neho udialo bez predchádzajúcej dohody. Zároveň vtedy Česku ponúkol spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Neskôr už Kretschmer vzájomnú súčinnosť v čase pandémie hodnotil kladne.