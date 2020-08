Ruský denník zverejnil správu o sledovaní Navaľného v Tomsku

Moskovský denník napísal, že „všetky aktivity“ Navaľného o jeho pohybe po meste a kontaktoch boli pod kontrolou úradov. Tie evidovali informácie o tom, kde a s kým sa politik stretol, koľko hotelových izieb si Navaľného tím rezervoval, ako i to, že samotný Navaľnyj sa rozhodol nespať v izbe, ktorá bola rezervovaná na jeho meno. Tajné služby monitorovali aj to, kedy si Navaľného tím objednal suši či to, že pili vodu a ovocnú šťavu.

Nič podozrivé, čo by sa mohlo týkať jeho údajne otravy, však úrady údajne nezistili. Ešte stále však čakajú na laboratórne výsledky vzoriek, ktoré polícia odobrala zo všetkých miest, kde sa Navaľnyj pohyboval. Tie by mali byť známe v pondelok a neskôr počas týždňa majú prísť výsledky testov na rádioaktívny materiál.

„Rozsah sledovania ma vôbec neprekvapuje, boli sme si toho vedomí,“ napísala v nedeľu na Twitteri Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. „Zarážajúce však je, že neváhali o tom povedať všetkým,“ komentovala zverejnenú správu.

Správa ruského denníka má tamojšie bezpečnostné služby údajne zbaviť podozrení. Článok totiž argumentuje tým, že keďže úrady Navaľného tak detailne sledovali, je možné vylúčiť, že by k možnej otrave došlo v Tomsku. Ak bol teda otrávený, muselo sa tak podľa denníka stať na letisku alebo priamo v lietadle.

To, prečo pozornosti úradov údajná otrava Navaľného unikla, hoci ho v Tomsku pozorne sledovali, správa nekomentuje.

Navaľného tím vychádza z toho, že ho počas jeho cesty otrávili. Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do tamojšej nemocnice. V sobotu ho letecky transportovali do berlínskej nemocnice Charité, kde sa ho ujali tamojší lekári.

V nedeľu Navaľného, ktorý sa nachádza v kóme, navštívili v nemocnici jeho manželka Julija a blízky spolupracovník Leonid Volkov. Novinárom však žiadne informácie neposkytli, uviedla agentúra AP.