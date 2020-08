Trumpa zatienila rodinná dráma

Politický pár

Conwayovej vyhlásenie prišlo ako šok v predvečer Republikánskeho národného konventu, ktorý sa začína dnes a bude pokračovať do štvrtka. Stranícky zjazd oficiálne potvrdí nomináciu Trumpa do prezidentských volieb, ktoré sa konajú 3. novembra. V nich sa súčasný vládca Oválnej pracovne stretne v súboji s demokratom Joeom Bidenom.

No začiatok zjazdu zatienila dráma okolo Conwayovej. Jej rodina je dlhodobo v hľadáčiku záujmu médií. Conwayovej manžel George sa hlási k republikánom, ale zároveň je ostrým kritikom Trumpa. Aj on však oznámil, že sa momentálne sťahuje z verejných aktivít.

"Je to moja vlastná voľba a hovorím to svojím hlasom. Neskôr oznámim plány do budúcnosti. Momentálne to však bude pre moje deti menej drámy a viac mamy,“ oznámila verejnosti Conwayová.

Politický pár Conwayovcov má štyri deti a v pozadí súčasného dianie je najmä 15-ročná Claudia. Pred niekoľkými dňami na twitterovom účte, ktorý podľa amerických médiá patrí jej, napísala, že chce požiadať, aby rodičia nemohli v jej mene robiť právne úkony. Po tom, čo jej matka uviedla, že odchádza z Bieleho domu, túto snahu ukončila. Tínedžerka sa však tvrdo vyjadruje na adresu Trumpa, dokonca ho v minulosti označila za prekliateho idiota. Claudia tiež uviedla, že matkina práca jej zničila život a že s otcom sa politicky na ničom nezhodnú, len sú obaja proti súčasnému prezidentovi.

Zjazd republikánov

Na kongrese republikánov mala byť Conwayová medzi hlavnými rečníkmi. Teraz však nie je jasné, či ešte vystúpi, ale oficiálne odchádza z funkcie až koncom augusta. Conwayová v roku 2016 najprv pracovala pre prezidentskú kampaň texaského senátora Teda Cruza a Trumpa viac ráz kritizovala.

"Tvrdí, že pracuje pre obyčajných ľudí, ale v skutočnosti veľkú časť svojho podnikania založil na využívaní obyčajných ľudí,“ povedala o celebritnom miliardárovi vo februári 2016 Conwayová. V auguste toho roku sa však stala manažérkou Trumpovej prezidentskej kampane a odvtedy ho za každých okolností obhajovala. Aj v prípade kritiky zo strany manžela.

Bez ohľadu na odchod Conwayovej sa republikáni na svojom konvente budú snažiť zaujať americkú verejnosť. Demokrati mali svoj zjazd minulý týždeň. Mnohí ich kritici uznali, že ho zvládli veľmi dobre a Biden na ňom predniesol životný prejav.

"Republikáni vykresľujú demokratického nominanta ako senilného a nekompetentného. Biden však v každom ohľade predniesol skvelú reč,“ reagoval pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity. "Nemyslím si však, že sa stratégia republikánov teraz zmení. Budú naďalej tvrdiť, že Biden je v područí radikálnej ľavice, ktorá chce všetko zdaniť a polícii zobrať financie, čo vraj povedie k ohrozeniu ľudí. Nepredpokladám však, že to zaberie na voličov mimo Trumpových fanúšikov. A ak chce prezident opäť získať Biely dom, potreboval by rozšíriť svoj politický záber,“ tvrdí Greene.

Podľa posledných prieskumov zaostáva Trump za Bidenom priemerne o viac ako sedem percentuálnych bodov. Konvent demokratov mal najmä virtuálnu podobu, republikáni budú mať aj viacero fyzických stretnutí. Trump vo štvrtok prednesie nominačný prejav z Bieleho domu, čo podľa viacerých právnych expertov môže viesť k porušeniu zákona, lebo federálni zamestnanci sa nemôžu podieľať na straníckych aktivitách.

Bude to síce republikánsky konvent, ale do nemalej miery aj rodinné stretnutie Trumpovcov. Okrem prezidenta vystúpia jeho manželka Melania, dcéry Ivanka a Tiffany a synovia Donald junior a Eric.