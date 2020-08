Český protimonopolný úrad povolil nákup amerických vojenských vrtuľníkov za 650 miliónov eur

Český protimonopolný úrad zároveň však rozhodol, že rezort obrany postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pretože sa pred uzatvorením dohody nezaoberal podnetom na zrušenie zmluvy zo strany talianskej spoločnosti na výrobu zbraní Leonardo. Za toto porušenie mu môže byť udelená pokuta.

Napriek tomu, že talianska ponuka bola lacnejšia, nespĺňala viaceré požiadavky, čo by podľa úradu ohrozilo „existenciu širšieho obranného alebo bezpečnostného programu“ českej armády. Preto ÚOHS sťažnosť uvedenej firmy zamietol.

Rozhodnutie však ešte nie je právoplatné a talianska spoločnosť sa môže proti nemu odvolať. České ministerstvo obrany podpísalo zmluvu s americkou spoločnosť Bell v hodnote 650 miliónov eur na kúpu ôsmich viacúčelových vrtuľníkov typu UH-1Y Venom a štyri bojové helikoptéry AH-1Z Viper, ktoré by mali byť zaradené do výzbroje českého vojska do roku 2023.