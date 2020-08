Aktivistka Greta sa vracia do školy

Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa po ročnej prestávke vracia do školy. Oznámila to na sociálnej sieti Twitter, na ktorej ju sleduje viac ako 4,1 milióna užívateľov.

„Moje ročné prerušenie školskej dochádzky sa končí a mám skvelý pocit, že som konečne znova v škole!,“ napísala v tweete 17-ročná tínedžerka.

Schôdzka s Merkelovou

Thunbergová začala svoj prvý rok na strednej škole vo švédskej metropole Štokholm o niekoľko dní neskôr ako jej spolužiaci, ktorí sa do tried vrátili po letných prázdninách minulý týždeň. Bola v tom čase v Nemecku, kde sa stretla s kancelárkou Angelou Merkelovou, a takisto viedla štrajk v Berlíne za ochranu klímy.

Mladú Švédku na schôdzke sprevádzali aj aktivistky Luisa Neubauerová z Nemecka a Belgičanky Adelaide Charlierová a Anuna De Weverová. Vyhlásili, že napriek prísľubom Európskej únie bojovať proti klimatickej zmene nevidia v tejto oblasti dostatočný pokrok.

„Ku klimatickej a ekologickej kríze sme sa ani raz nepostavili ako k iným krízam,“ napísali v spoločnom liste, ktorý zverejnili nemecký týždenník Der Spiegel a britský denník Guardian.

Podľa aktivistiek aj Merkelová musí byť v boji s klimatickými zmenami odvážnejšia. Najmä teraz, keď Nemecko predsedá Rade EÚ. „Európa má historickú zodpovednosť konať. EÚ a Veľká Británia sú zodpovedné za 22 percent kumulovaných globálnych emisií. Iba USA ich majú viac,“ pripomenuli aktivistky, ktoré žiadajú drastické zníženie emisií skleníkových plynov a ich čo najskoršie zníženie na nulu.

Napriek povesti ekologickej krajiny má Nemecko problémy splniť svoj sľub, že do roku 2038 prestane spaľovať uhlie v tepelných elektrárňach. Nemecko je od týchto elektrární značne závislé od roku 2011, keď sa po výbuchu v japonskej elektrárni Fukušima rozhodlo postupne ukončiť využívanie jadrovej energetiky.

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Viacero klimatických aktivistov a známych osobností adresovalo v júli EÚ otvorený list, v ktorom ju žiadajú o zastavenie všetkých investícií do fosílnych palív a vyhlásenie takzvanej ekocídy – zámerného ničenia životného prostredia – za trestný čin. Presne pred dvoma rokmi vtedy len 15-ročná Thunbergová začala namiesto chodenia do školy pravidelne protestovať pred švédskym parlamentom proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene.

Urobte viac!

Myšlienka hnutia Piatky za budúcnosť, ktorému nemecká kancelárka opakovane vyjadrila podporu, sa odvtedy rozšírila do mnohých krajín sveta. Aktivisti však tvrdia, že zatiaľ nevidia konkrétne výsledky. „Nečinnosť politikov nás v podstate obrala o ďalšie dva kľúčové roky,“ skonštatovali v liste, ktorým vyzvali krajiny, aby urýchlene zastavili investície do fosílnych palív.

Tínedžerka strávila uplynulý rok mimo školy a tento čas venovala boju proti klimatickým zmenám. Začala ho v auguste 2019 plavbou na plachetnici do New Yorku, kde sa zúčastnila na klimatickom summite OSN. Tam v celosvetovo sledovanom príhovore zopakovala svoj slovný zvrat „Ako sa opovažujete?!“ a skritizovala v ňom svetových lídrov za nedostatočné kroky na ochranu klímy.

Švédka sa počas uplynulého roka stretávala s aktivistami po celej Európe a Južnej aj Severnej Amerike a nominovali ju na Nobelovu cenu za mier.