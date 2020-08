Golfgate: Vírus útočí na eurokomisára. Porušil pravidlá

V stávke je aj dôveryhodnosť Európskej komisie. Pre Pravdu to povedal John O'Brennan, riaditeľ Centra pre európske a eurázijské štúdie na Národnej írskej univerzite v Maynoothe. Vyjadril sa tak k prípadu eurokomisára pre obchod Phila Hogana. Írsky politik je súčasťou škandálu, ktorý nazvali Golfgate. Hogan sa napriek pravidlám obmedzujúcim stretávanie ľudí zúčastnil na veľkej akcii, ktorú 19. augusta usporiadala Parlamentná golfová spoločnosť. Už preto rezignoval írsky minister poľnohospodára Dara Calleary. Zdá, že eurokomisár porušil nariadenia týkajúce sa koronavírusovej karantény, keď prišiel do Írska zo zahraničia. Vláda v Dubline naznačuje, že Hogan by mal zo svojho postu odísť. Rozhodnutie má v rukách predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Hogana môže odvolať, ale bol by to až bezprecedentný krok.

Ako vnímajú Íri aféru Golfgate?

John O'Brennan. Autor: SITA/AP

Ľudí nahnevala a rozčúlila. Minister poľnohospodárstva Calleary rezignoval a urobil dobre. Za normálnych okolností by to bolo dostatočné. Ale verejnosť chce ďalšie kroky. Postupne sa ľudia dozvedajú viac o celej udalosti a o tom, ako sa účastníci správali. Myslím, že Hogan sa k tomu vyjadril už asi 11-krát a asi bude musieť vysvetľovať veci znovu. V denníku Irish Times sa totiž v súvislosti s aférou objavili informácie, o ktorých doteraz nehovoril. Ľudia sú frustrovaní pandémiou choroby COVID-19 a obeťami, ktoré musia prinášať. Mnohí majú pocit, že oni dodržiavajú pravidlá, ale na verejne činné osoby sa vzťahuje iný meter. Verejnosť je spravodlivo nahnevaná. Až tak, že to prekvapilo mnoho politických komentátorov. Írska vláda však nemôže vyhodiť Hogana. Tri koaličné strany v bezprecedentnom vyhlásení však prakticky vyzvali eurokomisára, aby odstúpil.

Čo očakávate od von der Leyenovej? Žiadala od Hogana informácie, ale zdá sa, že všetko nezverejnil.

Keď sa aféra začala, bola to čisto domáca írska záležitosť. Ale zmenilo sa to. V médiách sa objavilo obrovské množstvo informácií, ktoré vytvárajú na Hogana tlak. Myslím, že preto von der Leyenová požiadala eurokomisára, aby presne opísal, čo robil, odkedy 31. augusta pricestoval do Írska. Neviem, ako bude šéfka EK konať. Mal som pocit, že Hogan by to mohol zvládnuť. V utorok večer mal rozhovor pre televíziu RTE, no veľmi mu to nevyšlo. Tvrdil, že nemusel zostať v karanténe, lebo mal negatívny test. Úrady však jednoznačne povedali, že Hogan si nesprávne vysvetľuje pravidlá (komisár bol v nemocnici na zákroku, urobili mu tam test, bol negatívny a tvrdí, že lekári mu povedali, že už nemusí byť v karanténe, pozn. red.). Hogana trochu v tejto veci chápem, pretože vláda nebola veľmi schopná dostatočne vysvetliť vlastné pravidlá. Ale aj preto je verejnosť frustrovaná. Predpokladám, že eurokomisár nebol jediný, kto nevedel správne interpretovať pravidlá.

Mal by eurokomisár rezignovať?

Ťažko si predstaviť, že politicky prežije. Írske médiá dnes zverejnili informáciu, že v čase, keď mal byť Hogan po návrate zo zahraničia v karanténe, bol na večeri s priateľmi. Pokiaľ viem, toto eurokomisár v správe pre von der Leyenovú nespomenul. Okrem toho mal byť na ďalšej večeri v Limericku, hoci z toho, čo uviedol, vyplývalo, že v meste bol hrať golf až deň nato. V Hoganovom príbehu je toľko nezrovnalostí, že si z jeho schopnosti cestovať v čase obmedzeného pohybu už ľudia robia vtipy. Je to dôležité aj preto, že tri okresy v Írsku vrátane môjho Kildare boli z epidemiologických dôvodov uzavreté. Ľudia ich nemohli opustiť. No vyzerá to tak, že Hogan sa mohol pohybovať, ako sa mu zachcelo.

Akou dôležitou postavou je v írskej politike Hogan?

V komisii je jeho práca absolútne zásadná. Je eurokomisárom pre obchod. Rokovania o dohode po brexite sú pre Írsko životne dôležité. Je zložité Hogana odvolať, lebo by skončili aj mimoriadne skúsení ľudia z jeho kabinetu. Lenže odhalení, ktoré sa ho týkajú, je už príliš veľa. Nie je to len problém Írska. Ide už aj o dôveryhodnosť Európskej komisie.