Kauza Chovanec: Belgickí poslanci vypočuli ministrov vnútra a spravodlivosti

Poslanci belgického federálneho parlamentu si v stredu predvolali ministra vnútra Pietera De Crema a ministra spravodlivosti Koena Geensa, aby odpovedali na otázky týkajúce sa situácie na letisku v Charleroi vo februári 2018 pred smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca. Uviedla to televízna stanica RTBF.

Poslanci zo všetkých politických strán ostro odsúdili neprimerané správanie členov letiskovej polície, vrátane nacistického pozdravu jednej z jej príslušníčok, voči občanovi SR, ktorý sa v cele predbežného zadržania dopustil sebapoškodzujúceho konania.

Poslanci konštatovali, že k podobným incidentom už nikdy nesmie dôjsť a oboch ministrov sa pýtali, či vedeli o tejto kauze, videli zábery zachytávajúce násilné správanie policajtov, prečo vyšetrovanie prípadu trvá tak dlho a či polícia aj teraz používa podobné „imobilizačné“ metódy.

De Crem, ktorý je ministrom vnútra od decembra 2018, parlament informoval, že jeho predchodca vo funkcii Jan Jambon vedel o tomto prípade už v júli 2018. Pri prevzatí ministerskej funkcie a novej pracovnej agendy o celom prípade a videu informovaný nebol.

Odsúdil postup pri pacifikovaní slovenského občana a zopakoval, že po podrobnom informovaní sa o tejto kauze môže potvrdiť, že po vyvedení z lietadla bol Chovanec podrobený lekárskej prehliadke, pričom privolaný lekár súhlasil s jeho umiestnením do cely predbežného zadržania.

Podľa De Crema bol Chovanec „veľmi rozrušený“, čo vysvetľuje aj jeho agresívne správanie, neposlúchanie príkazov a následne udieranie hlavou do steny. Policajti sa pokúsili o jeho resuscitáciu keď zistili, že utrpel infarkt a následne ho previezli do najbližšej nemocnice v meste Charleroi, kde upadol do kómy a po troch dňoch zomrel.

De Crem ďalej povedal, že o smrť občana SR sa od začiatku kauzy zaujíma okrem prokuratúry aj veľvyslanectvo SR v Belgicku. K prvému kontaktu medzi zástupcami ambasády a ministerstvom zahraničných vecí došlo niekedy pred 4. júlom 2018, keď bol o tomto stretnutí informovaný vtedajší minister vnútra Jan Jambon. Minister sa s veľvyslancom SR stretol 2. marca 2018, štyri dni po úmrtí J. Chovanca v nemocnici.

Minister spravodlivosti Koen Geens poslancom povedal, že vyšetrovací spis týkajúci sa Jozefa Chovanca má 1600 strán, no z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nemôže poskytnúť detaily. Zdôraznil však, že správanie policajtov v cele považuje za „neprimerané a neprijateľné“.

Podľa Geensa na príkaz vyšetrovacieho sudcu špecializovaný policajný vyšetrovací orgán (Výbor P) doteraz uskutočnil 60 výsluchov. V januári tohto roku vyšetrujúci sudca oboznámil prokuratúru so všetkými zisteniami, aby bolo možné vzniesť obžalobu. Následne však rodina Jozefa Chovanca ako občianska strana sporu požiadala o niekoľko ďalších úkonov — vypočuť nejakého lekára, členov lekárskej komory a tiež príslušných policajtov.

Nechala si vypracovať vlastnú expertízu a v júni si vyšetrovatelia vyžiadali stanovisko právneho experta, ktorý ju mal posúdiť. Geens uviedol, že občianske strany sporu doteraz sedemkrát požiadali o prístup k informáciám z vyšetrovaciemu spisu, pričom Slováci o túto možnosť požiadali trikrát: v marci 2018, v roku 2019 a v roku 2020. O každom nahliadnutí do spisu bolo Slovensko informované prostredníctvom rezortu belgickej diplomacie.

Pokiaľ ide o najnovší vývoj vo vyšetrovaní smrti Jozefa Chovanca minister Geens na pôde parlamentu uviedol, že v utorok (25.8.) padlo rozhodnutie o rekonštrukcii zásahu na letisku v Charleroi z 23. februára 2018 a do vyšetrovacieho spisu pribudne aj stanovisko psychiatra.