Trump má šancu na ďalšie štyri roky

Dnes oficiálne na konvente strany prijme nomináciu republikánov, aby obhajoval prezidentský post. Už 3. novembra sa stretne v súboji s demokratom Joeom Bidenom.

Republikán v prieskumoch za svojím vyzývateľom zaostáva. Analytická stránka FiveThirtyEight na základe posledných výskumov ukázala, že Bidena by v tejto chvíli volilo 50,6 percenta Američanov a Trumpa 42,2 percenta. Samozrejme, je potrebné pripomenúť, že v USA prezidentské voľby automaticky nevyhráva kandidát, ktorý dostane vyšší počet hlasov. Dôležité je to, v ktorých štátoch zvíťazí. Tak Trump v roku 2016 získal Biely dom, hoci na celkový počet odovzdaných hlasov absolútne jasne prehral s demokratkou Hillary Clintonovou.

Výhra je reálna

Možnosť, že newyorský miliardár bude napriek všetkým škandálom, klamstvám, porušovaniu pravidiel, nekompetentnosti a pravidelným výmenám ministrov ďalej vládnuť, je stále veľmi reálna. Trumpov hlavný problém je pandémia koronavírusu.

„Kríza v súvislosti s chorobou COVID-19 definuje pôsobenie republikána v prezidentskom úrade. Stačí sa zamyslieť nad tým, v akom svete by sme v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami boli, keby nenastala pandémia. Americká ekonomika by bola najsilnejšia v histórii. Trump by nemal za sebou niečo ako dedičstvo irackej vojny alebo veľkej zahraničnopoli­tickej krízy,“ pripomenul v digitálnej časti tohtoročnej konferencie GLOBSEC známy americký analytik Robert D. Kaplan.

Expert tvrdí, že za roky vládnutia Trumpa sa ani tak veľa nestalo a hlavnou správou pre ľudí bolo, že rástla ekonomika. „COVID-19 to všetko zmenil,“ pripomenul Kaplan.

„Keby sa voľby konali dnes, Trump by ich jednoznačne prehral. Nevidím žiadny dôvod, pre ktorý by sme mali pochybovať o prieskumoch. Trump je pomerne nepopulárny úradujúci prezident. Ekonomika je na tom momentálne biedne a šéfa Bieleho domu verejnosť vníma ako niekoho, kto riešenie najdôležitejšej témy dňa, ktorou je COVID-19, zvláda úboho,“ konštatoval pre Pravdu profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Na druhej strane expert dodáva, že viac ako kedykoľvek predtým je potrebné dívať sa na súčasné dianie so zdravou dávkou skepsy. „Všetci sme boli svedkami toho, ako dramaticky sa v krátkom čase môže svet zmeniť. Existujú varianty vývoja, v prípade ktorých sa môžu Trumpove vyhliadky na výhru výrazne zlepšiť. Na druhej strane však môžeme povedať, že na základe toho, čo vieme, Biden je výrazný favorit volieb, a nie je úplne jasné, čo to môže zmeniť,“ myslí si Greene. Trump bude v prvom rade dúfať, že do 3. novembra budú mať v USA oveľa menej prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia v Spojených štátoch zabila viac ako 183-tisíc ľudí a celkový počet infikovaných už prekročil šesť miliónov.

Republikáni pred voľbami preto veria v nemožné. "Minulý týždeň Joe Biden povedal, že nepríde žiadny zázrak. Teda, zdá sa, že Joe nechápe, že Amerika je krajina zázrakov. Som hrdý na to, že môžem oznámiť, že smerujeme k tomu, aby sme do konca roku mali vo svete prvú bezpečnú a efektívnu vakcínu proti koronavírusu,“ vyhlásil na zjazde republikánov viceprezident Mike Pence.

Dvojka Bieleho domu reagovala na Bidenove minulotýždňové slová na demokratickom nominačnom konvente. "Prezident opakuje, že vírus zmizne. Stále čaká na zázrak. Mám teda pre neho správu, že žiadny zázrak neprichádza,“ vyhlásil Biden, ktorý v Bielom dome pôsobil v rokoch 2009 až 2017 ako viceprezident Baracka Obamu.

Len negatívne!

Na výhru vo voľbách však republikánom môže stačiť, ak dostatočné množstvo Američanov v správnych štátoch presvedčia, že zázraky sa predsa len dejú. A ak sa im podarí vykresliť Bidena ako bábku krajnej ľavice, o čo sa snažili takmer všetci rečníci na zjazde konzervatívcov.

Na to využili republikáni aj nepokoje vo Wisconsine, ktoré vypukli po tom, čo v nedeľu v meste Kenosha policajt Rusten Sheskey postrelil černocha Jacoba Blakea. V aute obete sa našiel nôž, ale žiadne iné zbrane. Vyšetrovanie zatiaľ ukázalo, že Sheskey strelil Blakea sedem ráz do chrbta, keď ten otváral vozidlo.

Incident viedol k protestom. Niektoré z nich sa zmenili na násilnosti a rabovanie. V utorok iba 17-ročný Kyle Rittenhouse pravdepodobne zastrelil dvoch demonštrantov. Tínedžer je už vo väzbe.

Republikáni tvrdia, že s Bidenom čakajú Ameriku chaos a anarchia. „Možno nebudú schopní presvedčiť voličov, aby mali radi ich kandidáta, ale azda sa im podarí ich presvedčiť, aby nemali radi jeho súpera. Myslím, že toto je stratégia. Byť v každom prípade negatívny,“ opísal pre Pravdu Trumpovu kampaň Matthew Eshbaugh-Soha, šéf Katedry politológie na Severotexaskej univerzite.