Lukašenko požiadal Putina o vytvorenie záložnej policajnej jednotky

Použitá by však mala byť len v prípade, ak by sa situácia počas demonštrácií po kontroverzných bieloruských prezidentských voľbách vyhrotila. V rozhovore pre televíziu Rossija-1 to vo štvrtok povedal ruský prezident Vladimir Putin.

„Alexandr Grigorievič (Lukašenko) ma požiadal, aby som vytvoril záložnú policajnú jednotku, a ja som to urobil. Zároveň sme sa však dohodli, že použitá bude iba v prípade, že sa situácia (v Bielorusku) vymkne spod kontroly,“ povedal Putin.

Demonštrácie proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vypukli v Bielorusku bezprostredne po oznámení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých zvíťazil Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie v tomto úrade. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská, ktorá získala 10,12 percenta hlasov, i ďalší opoziční kandidáti výsledky odmietli.