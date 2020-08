Macron: Ruský zásah v Bielorusku by bol najhorší

Ruský zásah do krízy v Bielorusku po spochybňovaných prezidentských voľbách by bol to najhoršie, čo by sa mohlo stať. V piatok to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron po tom, čo ruský líder Vladimir Putin oznámil, že Kremeľ môže zasiahnuť, ak sa situácia v Bielorusku zhorší. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.