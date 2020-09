Čína sa hnevá, Česi sú na Taiwane. Pridajú sa Slováci?

Peking preto soptí. Vyhráža sa Vystrčilovi, že za to zaplatí vysokú cenu. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyhlásil, že šéf Senátu prekročil červené čiary.

Vyhrážky však na Vystrčilovu návštevu iba upriamili pozornosť. Cesta nemala podporu českého ministerstva zahraničných vecí, ale to si po tvrdých slovách z Pekingu predvolalo čínskeho veľvyslanca.

Neprijateľné vyhrážky

Česko tiež okamžite získalo podporu hlavných partnerov v Európskej únii. "Európania konajú v úzkej spolupráci. Preukazujeme našim medzinárodným partnerom rešpekt a to isté očakávame od nich. Hrozby k tomu nepatria,“ vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii s Wangom nemecký šéf diplomacie Heiko Maas.

Podobne sa vyjadrilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. "Európsko-čínske vzťahy musia byť založené na dialógu, princípe reciprocity a vzájomnom rešpekte, čo sú kľúčové podmienky na prehlbovanie nášho partnerstva. V tejto súvislosti je neprijateľné akákoľvek vyhrážanie sa členskému štátu a my vyjadrujeme solidaritu s Českou republikou,“ citovala agentúra ČTK hovorkyňu rezortu diplomacie Agnes von der Mühllová.

Na sociálnej sieti Twitter reagovala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Slovensko stojí pri Českej republike. Vzťahy EÚ s Čínou sú založené na dialógu a vzájomnom rešpekte. Hrozby namierené na jedného z členov EÚ a jeho predstaviteľov sú v rozpore s podstatou nášho partnerstva a sú neakceptovateľné,“ uviedla Čaputová.

Nebolo by pre Čínu jednoduchšie, keby Vystrčilovu cestu na Taiwan, ktorá sa začala v nedeľu a skončí sa zajtra, príliš nekomentovala? Je to oficiálna návšteva druhého najvyššieho ústavného činiteľa v Česku. Vystrčil je však predstaviteľ opozičnej ODS a vláda od jeho delegácie pred vyhrážkami Pekingu dávala ruky preč.

"Asi by sme zo strany Číny v tomto očakávali nejakú racionalitu. Je však otázne, či tam nejaká je. Máme tendenciu vidieť Peking ako nejakého sofistikovaného hráča go, ktorý má premyslených niekoľko krokov dopredu. Ale tak to nefunguje. Čína jednoducho musí reagovať, robí to podľa nejakých vzorcov z minulosti. Režim musí ukázať domácemu obyvateľstvu, že takáto návšteva je jednoznačne neakceptovateľná,“ skonštatoval pre Pravdu Filip Šebok, expert na Čínu z českej Asociácie pre medzinárodné otázky.

Čo získa Taiwan?

Taiwan diplomaticky uznáva iba 15 krajín sveta, z Európy je to len Vatikán. "Vystrčilova cesta je však treťou delegáciou, ktorá ho za posledné týždne navštívila. Boli tam predstavitelia USA a Japonska,“ pripomenul pre Pravdu Lev Nachman, expert na Taiwan z Kalifornskej univerzity

Už roky ostrovný štát stráca diplomatických spojencov, hoci ešte do roku 1971 bol predstaviteľom Číny v OSN.

"Návštevy Taiwanu môžu prerásť do trendu medzi krajinami, ktoré s ním majú priateľské, aj keď neoficiálne vzťahy. Môže to byť signál, že mu vyjadrujú podporu, hoci ho stále formálne neuznávajú. Čína však odsúdi všetky kroky, ktoré Taiwan vníma pozitívne,“ vysvetľuje Nachman. Slovensko má na Taiwane ekonomický a kultúrny úrad v hlavnom meste Tchaj-pej. V Bratislave zase existuje Taipei Representative Office (Tchajpejská reprezentačná kancelária). Zo Slovenska na Taiwane doteraz nebola žiadna oficiálna delegácia s vysokopostavenými predstaviteľmi krajiny. V minulosti ho však navštívili viacerí poslanci.

"Na Taiwane privítame delegácie všetkých podobne zmýšľajúcich demokratických krajín,“ uviedol pre Pravdu šéf Taipei Representative Office David Nan-Yang Lee.

Samozrejme, na akokoľvek oficiálnu návštevu by Čína určite reagovala. Čo urobí v prípade Česka?

"Budeme pravdepodobne svedkami toho, že Čína bude ignorovať českých partnerov. Tento prístup zo strany Pekingu sme videli v prípade, keď sa vtedajší slovenský prezident Andrej Kiska v roku 2016 stretol s dalajlámom. Čo sa týka ekonomických krokov, tak najjednoduchšie by bolo, keby Číňania nejako zakročili proti investičnej skupine PPF alebo spoločnosti Škoda. Ale paradoxné je, že na českej podnikateľskej scéne sú to ich spojenci, ktorí sa snažia o lepšie vzťahy s Pekingom,“ tvrdí Šebok.