Obrovský úder či smutný deň pre slobodu médií, zahraničie reaguje na rozsudok

„Vplyvný slovenský podnikateľ obvinený z vraždy novinára odchádza voľný. Rodičia Kuciaka a Kušnírovej po prečítanu rozsudku ronili slzy a následne sa ponáhľali preč popri dave novinárov,“ napísala na svojom webe globálna sieť investigatívnych novinárov Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP).

Barbara Weselová z nemeckej televíznej stanice Deutsche Welle, ktorá osobne pricestovala do Pezinka, uviedla, že rozsudok predstavuje „obrovský úder“ pre príbuzných obetí a tých, ktorí na Slovensku dúfajú v zmenu. Známe periodikum Der Spiegel dodáva, že „proces v prípade vraždy novinára má kontroverzný koniec.“

Podľa verdiktu súdu neexistoval na uznanie viny Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej dostatok dôkazov. Korešpondent BBC Rob Cameron však na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter poznamenal, že prokurátori sa proti šokujúcemu rozsudku pravdepodobne odvolajú.

Poľský web Rzeczpospolita si na dianí v súdnej sieni počas vynášania rozsudku všíma, že vo chvíli, keď obžalovaných uznali za nevinných, rodičia zavraždených ako aj šéfredaktor Aktuality.sk opustili miestnosť.

Nemecký poslanec Európskeho parlamentu Daniel Freund označil rozsudok za „smutný deň pre slobodu médií v Európe“. „Podnecovatelia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice zostávajú nepotrestaní. Spravodlivosti sa ešte musí učiniť zadosť. Nemôžeme dovoliť, aby novinárov vyšetrujúcich korupciu zastrašovali a vraždili,“ napísal na Twitteri.

V podobnom duchu taktiež na sociálnych sieťach sa vyjadrila aj redaktorka nemeckého celoštátneho týždenníka Die Zeit Simone Brunnerová. „Nechcem si ani predstaviť, čo tento rozsudok znamená pre slovenskú novinársku scénu, v ktorej dva roky po vražde Kuciaka stále panuje strach a zdesenie. Toľko dúfala v signál, že táto vražda nezostane nepotrestaná,“ skonštatovala na margo štvrtkového rozsudku.

Verdikt odsúdila i organizácia Reportéri bez hraníc

Dlhoočakávaný štvrtkový verdikt odsúdila i organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Generálny tajomník RSF Christophe Deloire na oficiálnom účte RSF na Twitteri napísal, že rozsudok jeho organizáciu šokoval, keďže ľudia obvinení zo zosnovania a sprostredkovania vraždy boli zbavení obvinení. Táto skutočnosť je podľa Deloirea „dôkazom o obrovskom zlyhaní vyšetrovacích orgánov a súdnictva“.

„Očakávali sme, že Slovensko pôjde v oblasti stíhania a odsúdenia zločinov voči novinárom príkladom. Namiesto toho zostávame v situácii beztrestnosti. Kto si objednal vraždu Jána Kuciaka? Prečo bol zabitý? Mali by sme mať jasnú odpoveď,“ vyzval Deloire.

Oslobodzujúci rozsudok voči Kočnerovi a Zsuzsovej v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je úderom pre spravodlivosť a boj proti beztrestnosti. Vyhlásil to vo štvrtok Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) so sídlom vo Viedni. Námestník riaditeľa IPI Scott Griffen, ktorý sa zúčastnil na vypočúvaní, uviedol: „Sme neskutočne sklamaní z tohto verdiktu, ktorý opakuje tragický model, ktorý vidíme na celom svete – strelci idú do väzenia, zatiaľ čo tí, ktorí nesú za vraždu hlavnú zodpovednosť, zostanú na slobode.“

„Toto však nemôže byť koniec. Boj za spravodlivosť musí pokračovať. Vyšetrovatelia a prokuratúra musia opäť začať pracovať, musia vytrvať a zaistiť, že tento prípad sa nestane len ďalšou chladnou štatistikou v boji proti beztrestnosti,“ apeloval Griffen. IPI proces s osobami podozrivými z vraždy Kuciaka a jeho snúbenice podrobne monitoroval a jeho členovia navštívili Bratislavu počas uplynulého roku a pol viac ako desaťkrát.

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku po šiestich mesiacoch vo štvrtok oslobodil spod obžaloby obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Obžalovaného Tomáša Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača.