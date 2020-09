Kremeľ nevidí dôvod obviňovať Rusko pre kauzu Navaľného

Kremeľ nevidí dôvod obviňovať Rusko v súvislosti s tým, čo sa stalo s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným. Podľa agentúry Interfax to vo štvrtok v Moskve vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý tak reagoval na vyhlásenia Nemecka, že Navaľnyj mohol byť otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok.

„Bol by som opatrný, pokiaľ ide o obviňovanie ruského štátu,“ vyhlásil hovorca Kremľa. Dodal, že nevie povedať, pre koho by Navaľného otrávenie bolo výhodné, a vyzval na korektnosť v súvislosti s podozrievaním ruského štátu.

Kremeľský hovorca uviedol, že Rusko by nechcelo, aby sa Nemecko a ďalšie európske krajiny uchyľovali k akýmikoľvek unáhleným záverom. „Dávame prednosť dialógu,“ pokračoval.

Kremeľ preto podľa Peskova nevidí dôvod na uvalenie sankcií proti Rusku a proti projektu Nord Stream 2.

V súvislosti s vyhláseniami nemeckej vlády a kancelárky Angely Merkelovej, že Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok, ruský prezident Vladimir Putin nechystá žiadne vyhlásenia. Rovnako neplánuje ani rozhovory s Merkelovou, informoval Interfax.

„Doteraz nedošlo ku kontaktom medzi prezidentom a kancelárkou,“ spresnil Peskov s tým, že takéto kontakty nie sú dohodnuté ani v dohľadom čase. Vzhľadom na to, že Putin a Merkelová vedú spoločné telefonické rokovania pomerne často, však Peskov nevylúčil, že sa ich rozhovor uskutoční, ak to niektorá zo strán bude považovať za potrebné.

Vyhlásenie nemeckej kancelárky o Navaľnom podľa Peskova môže naznačovať, že špecialisti z Nemecka majú nejaké dôležité výsledky vyšetrení Navaľného. Rusko však takéto informácie z Nemecka zatiaľ nemá, uviedol hovorca.

Vyjadril nádej, že sa podarí zistiť príčiny toho, čo sa s Navaľným stalo.

„Máme na tom záujem, chceme to (vedieť) – a na to potrebujeme informácie z Nemecka,“ spresnil Peskov. Pripomenul, že ruská generálna prokuratúra zaslala do Nemecka žiadosť o právnu súčinnosť. Berlín ju podľa Peskova „dostal, stále však neodpovedal“.

Poznamenal, že ruskému veľvyslancovi v Berlíne tiež neboli poskytnuté konkrétne informácie o výsledkoch vyšetrení, ktoré Navaľnému robili nemeckí špecialisti a ktoré ich doviedli k záveru, že opozičný politik bol otrávený.

Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Peskov podľa Interfaxu zdôraznil, že „predtým, ako bol pacient prevezený do Berlína, bol – v súlade so všetkými medzinárodnými normami – (v Rusku) vykonaný celý komplex analýz, pričom (v organizme Navaľného) neboli zistené žiadne toxické látky“.

Aj vo štvrtok to vo vysielaní ruskej televízie VGTRK uviedol Michail Pocchverija, ktorý vo výskumnom ústave urgentnej medicíny v Moskve vedie oddelenie pre akútne otravy a somatopsychiatrické poruchy.

Pocchverija podľa Interfaxu informoval, že pri analýze biologických tekutín z tela Navaľného, ktorú uskutočnil Sklifosovského výskumný ústav, sa nenašli stopy toxických látok zo skupiny fosforoorganických zlúčenín, medzi ktoré patrí aj novičok.

„V analyzovaných tekutinách neboli zistené fosforoorganické zlúčeniny a lieky inhibujúce cholínesterázu,“ uviedol Pocchverija.