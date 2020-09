Klimatickí aktivisti zablokovali dve tlačiarne najčítanejších britských novín

Klimatickí aktivisti zablokovali v sobotu pri Londýne a neďaleko Liverpoolu prístupové cesty do dvoch tlačiarní a prerušili tak distribúciu viacerých najčítanejších britských novín. Informovala o tom agentúra AP.

Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zablokovali dve tlačiarne ležiace v obci Broxbourne severne od Londýna a v dedine Knowsley na severozápade Anglicka neďaleko Liverpoolu. Tlačí sa v nich najčítanejší britský bulvárny denník The Sun, ako aj noviny The Times, Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.

Na oboch miestach zatkli dosiaľ dokopy vyše 70 ľudí (v Broxbourne 42 a Knowsley 30). Cestu pre dodávky so sobotnými výtlačkami novín sa však polícii zatiaľ odblokovať nepodarilo.

Akcia má podľa aktivistov „odhaliť zlyhania týchto (mediálnych) korporácií v správnom a presnom informovaní o klimatickej a ekologickej pohotovosti“ a ich „konštantnú manipuláciu s pravdou tak, aby vyhovovala ich osobnej a politickej agende“.

Stovky aktivistov demonštrujú na oboch miestach už od piatka večera. Príjazdové cesty blokujú najmä vozidlami a konštrukciou vyrobenou z bambusu, ku ktorým sa pripútali.

„Tento útok na celú slobodnú tlač zasiahol mnoho radových zamestnancov, ktorí chceli len vykonávať svoju prácu,“ vyjadrila sa hovorkyňa firmy Newsprinters, ktorá tlačiarne prevádzkuje.

Britská ministerka vnútra Priti Patelová na Twitteri označila protesty za „absolútne neakceptovateľný útok na našu slobodnú tlač, spoločnosť a demokraciu“.

Skupina environmentálnych aktivistov Extinction Rebellion od pondelka blokuje viacero mostov a ciest v niekoľkých britských mestách. Protestné akcie sú súčasťou ich dvojtýždňovej „občianskej neposlušnosti“, ktorá má prispieť k prijatiu ráznejších opatrení v boji proti klimatickým zmenám.