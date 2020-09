Maas po Moskve žiada objasnenie kauzy Navaľnyj do niekoľkých dní

Nemecký minister zahraničia Heiko Maas ďalej zvyšuje tlak na Moskvu pre otrávenie ruského opozičného lídra Alexeja Navalného. V rozhovore s nemeckým nedeľníkom Bild am Sonntag povedal, že ak Rusko neprispeje k vysvetleniu prípadu v priebehu niekoľkých najbližších dní, začne Berlín rokovať s partnermi o náležitej reakcii. Naznačil pritom, že súčasťou úvah by mohol byť aj osud plynovodu Nord Stream 2. Podľa Moskvy je to naopak Nemecko, kto objasňovanie prípadu zdržiava.