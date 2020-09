V Prahe stíchne nočný život

Kto sa chystá do Prahy za zábavou, po polnoci si ju neužije. Nepriaznivé údaje o šírení koronavírusu prinútili mesto prijať sprísnené opatrenia.

„Od stredy začne platiť zákaz prevádzky barov a nočných klubov od polnoci do šiestej hodiny ráno," citoval server Lidovky hlavnú pražskú hygieničku Zdeňku Jágrovú. Poukázala na to, že práve navštevovanie týchto podnikov prispieva k šíreniu nebezpečnej infekcie. Rovnako počnúc 9. septembrom budú ľudia v hlavnom meste musieť dodržiavať ďalšie opatrenie. „Od stredy sa v Prahe rozšíri povinnosť nosiť rúška v obchodoch a v nákupných strediskách," informovala Jágrová.

Server iDNES pripomenul, že rúška treba mať v Prahe na tvári od 1. septembra všade v hromadnej doprave a v priestoroch metra, ako aj na železničných staniciach a na letisku. Jágrová objasnila, prečo sa nočný život nezastaví hneď, ale až od stredy tohto týždňa: „Chceli sme sa vyvarovať ekonomických škôd, keď napríklad bary majú nakúpený nejaký tovar. Nechceli sme majiteľov zaskočiť."

Pribúda veľa nových prípadov nákazy

Vývoj súvisiaci s koronavírusom je v Českej republike je veľmi znepokojujúci na základe údajov z posledných dní. Napríklad v piatok pribudlo až 798 nových prípadov nákazy. Ministerstvo zdravotníctva konštatovalo, že je to najviac za 24 hodín od vypuknutia pandémie.

„Aktuálne sa z ochorenia COVID-19 v Česku lieči 8 282 pacientov. V nemocniciach je 197 ľudí s koronavírusom. Od začiatku pandémie sa nakazilo 27 752 osôb, z ktorých 431 zomrelo," napísala agentúra TASR. Poukázala na to, že najviac nakazených za posledný týždeň v prepočte na 100-tisíc obyvateľov registrovali v juhomoravskom okrese Hodonín, nasleduje okres Svitavy v Pardubickom kraji, okres Třebíč v kraji Vysočina a hlavné mesto Praha. „Česko má najvyššie tempo nárastu šírenia nákazy spomedzi okolitých krajín," upozornila TASR.

Oranžová metropola

„Na takzvanom na koronavírusovom semafore je Praha oranžová, čo znamená začiatok komunitného prenosu. Je jediným oranžovým českým regiónom na semafore, desať je zelených, čo značí, že sa objavujú sporadické prípady nákazy a lokálne ohniská, a zvyšok je biely, pretože má zanedbateľné až žiadne riziko nákazy," uviedla agentúra SITA.

Vývoj v Prahe zvlášť znepokojuje susedné Nemecko. Berlín nevylúčil, že by mohol zaviesť vo vzťahu k českým občanom preventívne zdravotné opatrenia. Do úvahy by prichádzala povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ale vylúčená nie je ani možnosť povinnej päťdňovej karantény po prechode nemeckých hraníc bez ohľadu na bezproblémový zdravotný stav cestujúceho.