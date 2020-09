Odhalil Watergate. Položí Woodwardova Zúrivosť aj Trumpa?

Len žiadnu paniku. Takto chcel ísť americký republikánsky prezident Donald Trump na pandémiu koronavírusu. Výsledkom je zatiaľ viac ako 195-tisíc mŕtvych. Ako sa to mohlo stať? Veď podľa novej knihy Rage (Zúrivosť) slávneho amerického novinára Boba Woodwarda sa zdá, že šéf Bieleho domu si uvedomoval, že COVID-19 je veľká hrozba.

Neriešený problém

Vyzerá to tak, že Trump problém chápal, ale urobil veľmi málo pre to, aby ho vyriešil. "Je to smrtiaca vec,“ povedal prezident 7. februára Woodwardovi o koronavíruse. Trump tiež uviedol, že ochorenie sa šíri vzduchom, nielen priamym kontaktom s nakazenými. Ako však pripomenula britská televízia BBC, vo februári šéf Bieleho domu tiež verejne tvrdil, že USA čoskoro nebudú mať žiadnych infikovaných a že koronavírus nie je taký nebezpečný ako chrípka.

"Vždy som to chcel zľahčovať. Stále to rád zľahčujem, pretože nechcem vytvoriť paniku,“ priznal vládca Oválnej pracovne v ďalšom rozhovore 19. marca. Deň predtým vyhlásil pre koronavírus v USA stav núdze. Ešte 10. marca Trump tvrdil, že vírus zmizne a je potrebné sa upokojiť.

"Pre prezidenta je to vážny problém, pretože existuje nahrávka ako hovorí, že nechce verejne povedať, aké vážne je šírenie vírusu. Pri všetkých doterajších problémoch Trumpa jeho prívrženci mohli tvrdiť, že sú to lži demokratov a falošné správy. Prezident teraz vraví, že len naozaj nechcel spôsobiť paniku. A bolo by to v poriadku, keby okrem toho prijal jasné protivírusové opatrenia a snažil sa pripraviť krajinu na pandémiu. Stále sa pritom mohol snažiť smerom k verejnosti komunikovať pozitívnym spôsobom,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie z Iowskej štátnej univerzity.

Z novej Woodwardovej knihy, ktorá sa objaví na pultoch kníhkupectiev 15. septembra, citovali viaceré americké médiá. Novinár hovoril od decembra do júla s Trumpom 18-krát. Zaujímavé je, že práve prezident prejavil záujem o stretnutie s Woodwardom. Je to jeden z najznámejších amerických žurnalistov. Spolu s Carlom Bersteinom sa podieľal na odhalení škandálu Watergate, ktorý v auguste 1974 viedol k odstúpeniu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona.

Woodward v roku 2018 vydal knihu Fear (Strach), ktorá sa tiež venuje pôsobeniu Trumpa v Bielom dome. Novinár ho chcel vyspovedať už vtedy, ale prezident nesúhlasil. Teraz Trump s Woodwardom strávil veľa času, hoci si v istej chvíli uvedomil, že jeho obraz v knihe asi nebude práve lichotivý.

"Bolo by mi cťou, keby som od vás dostal dobrú knihu,“ tvrdil podľa televízie CNN prezident novinárovi. "Pravdepodobne ma zotriete. Viem to, pretože tak to chodí,“ vravel zase Trump pri inej príležitosti.

Hovorí príšerné veci

Už 3. novembra sa v USA konajú prezidentské voľby. Trump sa v nich v súboji o Biely dom stretne s demokratom Joeom Bidenom. Podľa priemeru posledných prieskumov za ním zaostáva približne o 10 percentuálnych bodov. Vzhľadom na americký volebný systém má však Trump stále reálnu šancu na výhru. Nič na tom pravdepodobne nezmenia ani šokujúce odhalenia z Woodwardovej kni­hy.

"V minulosti by takéto vyjadrenia veľmi jednoducho pochovali prezidentského kandidáta. Dnes to však už neplatí. Ľudia očakávajú, že Trump bude hovoriť príšerné veci a niektorí to vnímajú ako niečo pozitívne! Majú radi prezidenta, lebo je iný ako konvenční politici a je ochotný priamo hovoriť, čo si myslí,“ skonštatoval pre Pravdu expert na americkú politiku Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity.

Odborník však pripomína aj to, že Trump svojimi vyhláseniami poskytuje muníciu demokratom. "Bidenov tábor prezidentove vyhlásenia použije v spotoch počas kampane a v debatách. Od Trumpa to môže odlákať malé percento voličov,“ myslí si Kraft.