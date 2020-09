Migrantov po požiari nik nechce, Európa berie len deti

Tisíce migrantov ďalšiu noc spali pod holým nebom na ostrove Lesbos, kde z utorka na stredu ľahol popolom najväčší utečenecký tábor v Grécku. Hladné rodiny aj s malými deťmi si ustielajú na cestách, pri obchodoch, čerpacích staniciach, na poliach i cintorínoch po celom ostrove. Miestni obyvatelia zablokovali prístup k spálenisku tábora Moria, aby zabránili odpratávaniu trosiek a príprave terénu na postavenie nového tábora. Z bezmála 13-tisíc utečencov sa riešenie črtá len pre štyristo detí a mladistvých bez sprievodu, ktorých si rozdelí desať európskych krajín.

Grécka vláda začala s distribúciou stanov, čo ale odmietajú obyvatelia ostrova. Obávajú sa, že z dočasného táboriska sa časom stane trvalé a problém s pretlakom migrantov sa bude opakovať.

Časť migrantov sa začala presúvať do nového provizórneho tábora, ktorá je v areáli vojenskej strelnice Kara Tepe, informoval server denníku Kathimerini. Je to však pomalá procedúra, keďže sa musia podrobiť testu na koronavírus. Stanový tábor má kapacitu 3000 miest, ale v sobotu sa podarilo premiestniť len 150 ľudí. Vznik nového tábora podporil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Tragická príležitosť

„Je to tragická príležitosť, aby migranti odišli … Moria je obludnosť,“ citovala agentúra Reuters zástupcu miestnej správy Dimitrisa Kursubasa. O definitívne uzavretie tábora Moria sa usiluje podľa servera The Greek Reporter aj Stratis Kytelis, starosta Mytilini, správneho strediska ostrova. Podľa neho by na ostrove už nemalo ďalej fungovať žiadne prijímacie stredisko pre migrantov.

Podmienky v tábore Moria dlhodobo kritizovali humanitárne organizácie, ktoré na mieste pôsobia. V zariadení pôvodne určenom pre nanajvýš 2 750 osôb sa tiesnilo takmer päťnásobne viac migrantov v nevyhovujúcich príbytkoch s problematickou základnou hygienou.

Obyvatelia Lesbosu proti táboru protestovali aj v minulosti, po sporoch týkajúcich sa izolácie ľudí nakazených koronavírusom sa ale odpor ešte prehĺbil. Konflikt vyvrcholil požiarom, ktorý podľa Atén založili s najväčšou pravdepodobnosťou migranti. Polícia pre podozrenie z podpaľačstva vyšetruje skupinu mladých Afgancov.

Ľudia od požiaru, ktorý tábor úplne zdevastoval, prespávajú vonku. Zostávajú však pod dohľadom polície, pretože migranti z tábora sú pre výskyt nákazy koronavírusu v povinnej karanténe.

,,,Sme tu ako opustené deti. Zažili sme veci, o ktorých sme ani netušili, že sa môžu stať," povedal včera pre agentúru AP migrant z Gambie Freddy Musamba, podľa ktorého by mala zakročiť Európska únia.

„Tri dni tu trpíme, sme smädní, hladní, nemôžeme si dôjsť na záchod ani sa umyť,“ povedala reportérovi agentúry AFP mladá Konžanka Patricia Bobová, ktorá prespáva na kuse kartónu aj s dvoma deťmi. „Nechceme zostať v Grécku, chceme sa dostať do iných krajín v severnej Európe. Ani Gréci nás tu nechcú, tak prečo nás držia v neľudských podmienkach na Lesbose?“ sťažovala sa 25-ročná Afganka Monir.

Na viacerých miestach migranti pokojne demonštrovali. Žiadajú, aby ich grécke bezpečnostné zložky nechali prejsť aspoň smerom k prístavu Mytilini a aby im neskôr umožnili opustiť ostrov.

Grécka vláda ohlásila, že pre migrantov zabezpečila tisíce stanov, aby mali aspoň dočasne kam zložiť hlavy. K dispozícii by tiež mali mať trajekt, ktorý kotví v Mytilini. Snaha vládnych úradníkov ale naráža na odpor miestnych, ktorí vidia v požiari príležitosť, ako tábor Moria nadobro uzavrieť.

Výnimka pre mladistvých

Žiadny z migrantov zatiaľ nesmie ostrov opustiť. Výnimku dostali len štyri stovky detí a mladistvých bez sprievodu, ktorých letecky evakuovali do severného Grécka. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer včera oznámil, že si ich medzi seba rozdelí desať krajín EÚ.

Berlín podľa Seehofera ešte rokuje s ďalšími európskymi štátmi, ktoré by sa mohli k presídľovaciemu projektu pripojiť. Väčšinu maloletých prijme Nemecko a Francúzsko, ktoré sú ochotné poskytnúť útočisko pre 100 až 150 migrantov. Zvyšných si rozdelia Fínsko, Luxembursko, Belgicko, Chorvátsko, Slovinsko, Holandsko, Portugalsko a Švajčiarsko.

Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas v piatok vyhlásil, že „Moria už neexistuje“. S pomocou EÚ by teraz Grécko malo vybudovať nové, moderné zariadenie, v ktorom bude azylové konanie oveľa rýchlejšie. Schinas tiež zdôraznil, že Európska komisia plánuje 30. septembra predstaviť nový pakt pre migráciu. Jeho cieľom bude ukončiť roky sporov o tom, ktoré krajiny majú byť zodpovedné za zvládnutie prílevu migrantov a či ich partneri majú povinnosť im pomôcť.