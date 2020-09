Pre väzňov chceme amnestiu, tvrdí katalánsky minister

Vaša strana prispela v januári k tomu, že mohla v Španielsku vzniknúť vláda socialistov a Podemosu pod vedením premiéra Pedra Sáncheza. Čo od tohto kroku očakávate v súvislosti s možnými rokovaniami o štatúte Katalánska?

V tejto chvíli to vyzerá tak, že Španielsko má najprogresívnejšiu vládu v dejinách. Ale realitou je, že nebolo možné nadviazať dialóg, ktorý sme jej ponúkli ešte pred pandémiou choroby COVID-19. Opäť sa k tomu vraciame, v nasledujúcich týždňoch by sme si chceli sadnúť spoločne za stôl. Ale na ponuku dialógu zo strany katalánskej vlády neprišla odpoveď z Madridu. Stále hovoríme to isté.

Čo navrhujte?

Myslíme si, že politické nezhody je potrebné riešiť politickými, nie súdnymi metódami. Vždy sme boli za dialóg a rokovania. Je zložité byť v tomto optimistom. Z nášho pohľadu však vždy musíme byť pripravení, aby sme si so španielskou vládou sadli a rokovali. No Madrid neponúkol žiadne riešenie situácie. Nehovorím len o otázke nezávislosti, ale aj o politických väzňoch. Sedem z deviatich katalánskych politických lídrov je za mrežami, hoci tu bola možnosť, aby mali miernejšie podmienky, ale španielsky prokurátor s tým nesúhlasil. Bola to príležitosť na ústretový krok. Nestalo sa to. Je to signál, že je zložité byť optimistom. Chceme však rokovať. Chceme hovoriť o amnestii a tiež o tom, že 80 percent Kataláncov chce referendum o štatúte nášho regiónu. Niektorí ľudia žiadajú nezávislosť, ďalší si predstavujú budúcnosť inak. Potrebujeme však príležitosť, aby sme mohli rozhodnúť prostredníctvom demokratického procesu.

Ako mimo otázky nezávislosti komunikujete s vládou v Madride?

Máme kontakty a riešime viaceré otázky. Komunikujem so španielskym ministrom zahraničných vecí. Musíme pracovať. Hovoríme aj so stranou Podemos. Potrebujeme však riešiť politický proces, nielen udržiavať dialóg medzi inštitúciami.

Už ste spomenuli uväznených katalánskych lídrov. Snažíte sa nájsť nejaký právny či politický spôsob, ktorý by mohol viesť k ich prepusteniu či zníženiu trestov?

Pracujeme na iniciatíve, aby väzni dostali amnestiu. Tento nástroj sa už v Španielsku viac ráz použil. Myslíme si, že je to možnosť, ako vyriešiť situáciu. Chceme to predložiť v španielskom parlamente, ktorý o tom rozhoduje. Aj ja čakám na súdny proces. A nie som v tejto situácii sám. Amnestia by bola dobrým krokom, ako to politicky vyriešiť. Bol som starostom Agramuntu. Počas referenda 1. októbra 2017 som bol pri ľuďoch, ktorí chceli demokraticky hlasovať. Obvinili ma z neposlušnosti, z nerešpektovania nariadení. Som presvedčený, že demokratické hlasovanie je vždy riešením politického procesu. Aj Európa chápe, že uplatňovanie demokracie je hlavný nástroj toho, ako vyriešiť takúto situáciu. Nie je zločinom byť pri ľuďoch, ktorí chcú hlasovať.

Rozmýšľali ste nad nezávislosťou v súvislosti s pandémiou a jej ekonomickými dosahmi? Nie je viac spolupráce, nie požiadavka samostatnosti, odpoveďou na tieto problémy?

V prvom rade chcem povedať, že nezávislosť neznamená, že sme proti spolupráci. Chceme spolupracovať s celým svetom. Aj so španielskou vládou. Sme susedia. Je normálne, že so Španielskom výrazne spolupracujeme. Nehovoríme však len o nezávislosti. Ide aj o právo rozhodovať o budúcnosti. Ako som povedal, podporuje to 80 percent Kataláncov. Chceme spolupracovať a otázka nezávislosti nie je problémom pri riešení problémov s pandémiou COVID-19.