Johnson obvinil EÚ z ohrozenia územnej celistvosti Spojeného kráľovstva

„Oni (EÚ) nám hrozia rozdelením colných hraníc v celej našej krajine a rozdelením našich vlastných pozemkov. Žiadny britský premiér, vláda ani parlament by nikdy nemohli také niečo akceptovať,“ uviedol.

Vláda premiéra Borisa Johnsona označuje spomenutý zákon za akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by Spojené kráľovstvo a Európska únia do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Legislatíva, o ktorej samotná vláda priznala, že porušuje medzinárodné právo, vyvolala rozhorčenie v únii, britskej opozícii aj medzi Johnsonovými straníckymi kolegami. Keďže vláda zatiaľ ani náznakom nehodlá ustúpiť zo svojich pozícií, rastú obavy, že by v priebehu niekoľkých týždňov mohli stroskotať rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Kontroverzný zákon sa týka takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice. Kritici upozorňujú, že navrhovaná legislatíva porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny. Únia tiež varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky.

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra. Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody. Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.

Plán vlády Borisa Johnsona medzičasom skritizovali piati bývalí britskí premiéri – Theresa Mayová, John Major, Tony Blair, Gordon Brown a najnovšie aj David Cameron. Podľa BBC sa očakáva, že legislatíva by v Dolnej snemovni britského parlamentu mohla prejsť, no v neskorších fázach schvaľovacieho procesu, najmä v Snemovni lordov, narazí na problémy. Cameron má podľa vlastných slov „pochybnosti“ o návrhu a zároveň poznamenal, že porušenie medzinárodnej dohody by malo byť „úplne poslednou možnosťou“.