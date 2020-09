Johnson ide proti právu. Kto uverí Británii?

Narušená dôvera

Prečo je zákon dôležitý? Legislatíva dáva Johnsonovi moc, aby zmenil či nerešpektoval časti dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Môže to však znamenať porušenie medzinárodného práva. Priamo to priznala vláda v Londýne. Bráni sa tým, že by vraj išlo len o veľmi špecifické a obmedzené porušenie medzinárodného práva. Johnson tvrdí, že je to poistka, keby EÚ a Británia neuzavreli do konca roka obchodnú dohodu. Premiér vyhlásil, že Brusel by bez nej mohol Spojené kráľovstvo rozkúskovať.

Británia vystúpila z únie o polnoci z 31. januára na 1. februára. Do konca roka teraz platí prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo riadi pravidlami EÚ. Británia ukončila svoje členstvo na základe dohody, ktorú Johnson vyrokoval s EÚ, postavil na nej svoju kampaň, a tak sa mu vlani v decembri podarilo vyhrať voľby. Ten istý parlament, ktorý zmluvu odobril, teraz hlasoval za zákon, ktorý ju má umožniť porušiť.

"Bezpochyby to narúša dôveru EÚ v Britániu. A čo je asi ešte problematickejšie, podkopáva to aj dôveru iných krajín v Spojené kráľovstvo. Viacerí bývalí premiéri, či konzervatívci, alebo labouristi, skonštatovali, že to je príliš vysoká cena za to, že by táto taktika mohla viesť k nejakým malým ústupkom zo strany EÚ,“ reagoval pre Pravdu Han Dorussen, expert na medzinárodné vzťahy z Exeterskej univerzity.

Podľa konzervatívneho expremiéra Davida Camerona, ktorý rozhodol o referende o zotrvaní Británie v únii a všeľudové hlasovanie v júni 2016 prehral, by využitie takéhoto zákona malo byť na stole iba vtedy, keď všetko ostatné zlyhá. "Mám preto pochybnosti o predloženom návrhu,“ citovali bývalého premiéra médiá.

Londýn verzus Brusel

Jablkom sváru je hranica medzi Írskom a Severným Írskom. Teda aj hranica medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Johnson tvrdí, že EÚ je ochotná využiť extrémnu interpretáciu dohody o vystúpení a v podstate odrezať Severné Írsko od zvyšku krajiny.

V parlamentnej debate však bývalý šéf opozičných labouristov Ed Miliband konzervatívnemu premiérovi pripomenul, že keby to tak aj bolo, predložená legislatíva tento problém nerieši. "Ak nám predseda vlády chce povedať, že v zákone je ďalšia časť, ktorú som si nevšimol a ktorá rieši údajnú hrozbu blokády, nech sa páči, rád mu odovzdám slovo,“ obrátil sa v pondelok Miliband v Dolnej snemovni priamo na Johnsona. Premiér však ponúknutú šancu nevyužil. Labourista uviedol, že pri legislatíve ide o dva problémy, pri ktorých môže dôjsť k porušeniu medzinárodného práva. Jeden súvisí s colnými deklaráciami medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou a druhý s definíciou štátnej pomoci, ktorá sa týka Severného Írska.

EÚ požaduje, aby vláda v Londýne do konca septembra zákon stiahla. Johnson to však odmieta a na rad príde ďalšia rozprava o legislatíve. Únia a Británia by mali uzavrieť a ratifikovať obchodnú dohodu do konca roku, inak môže dôjsť k nejakej forme tvrdého brexitu. Medzi najzložitejšie otázky, ktoré musia obe strany riešiť, patria štátna pomoc pre firmy a rybolov.

Viacero scenárov

Tim Bale, profesor politológie z Londýnskej univerzity kráľovnej Márie, tvrdí, že na to, čo sa deje, sa dá pozerať z viacerých pohľadov. "Ak veríte vláde, tak zákon predložila preto, lebo sa obáva, že sa EÚ pokúsi sťažiť fungovanie vnútorného obchodu v rámci Británie. V prípade, že veríte všetkým ostatným, tak sa buď Johnson snaží tvrdo pritlačiť na úniu, aby niečo získal, alebo chce takto presvedčiť najväčších prívržencom brexitu, že keď aj nakoniec ustúpi, bude to víťazstvo. Ešte je možné aj to, že premiér dohodu s EÚ nechce a snaží sa o kolaps rokovaní. Myslím si však, že pravda sa skrýva niekde v strede medzi prvými dvoma scenármi,“ povedal pre Pravdu Bale.

Expert však zároveň uviedol, že tento prístup bude asi mimoriadne kontraproduktívny. "EÚ sa takéto vydieranie nepáči a nedôvera len narastie,“ dodal Bale.