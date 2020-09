Vyjde prvá oficiálna kniha o The Beatles za uplynulých 20 rokov

Prvá oficiálna kniha o britskej rockovej skupine The Beatles za uplynulé dve desaťročia vyjde v auguste 2021. Publikácia s názvom "The Beatles: Get Back" nasleduje po prelomovom knižnom počine Anthology z roku 2000. Správu priniesol v stredu denník The Guardian.

Avizovaná kniha bude rozprávať príbeh posledného albumu skupiny, Let It Be, získaný z viac než 120 hodín prepísaných konverzácií jej členov v nahrávacom štúdiu. Kniha bude sprevádzať uvedenie rovnomenného dokumentárneho filmu od režiséra Petra Jacksona.

Kniha dokumentuje január 1969, keď medzi členmi skupiny začali narastať nezhody počas nahrávania hudby pre zamýšľaný televízny špeciál. Skladby, ktoré vtedy The Beatles vytvorili, však patria medzi ich najdojemnejšie.

Nahrávanie zároveň viedlo ku krátkemu improvizovanému koncertu na streche budovy spoločnosti Apple Corps v Londýne. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o posledné spoločné vystúpenie The Beatles.

Piesne, ktoré skupina počas januára 1969 nahrala, vyšli až v máji 1970 na jej poslednom albume Let It Be, ktorého pôvodný názov mal byť podľa jednej z piesní Get Back. Platňa vyšla mesiac po rozpade skupiny. The Beatles medzitým nahrali svoj de facto posledný album Abbey Road, ktorý vyšiel v septembri 1969.

Kniha bude obsahovať aj stovky dosiaľ nepublikovaných fotografií od Ethana Russella a Lindy McCartneyovej. Knihu vydá spoločnosť Apple Corps, založená členmi The Beatles, spolu s firmou Callaway Arts & Entertainment.