Svätý prameň skrýval stopy novičoku

Jedna zo záhad otravy Alexeja Navaľného sa zdá byť objasnená. Ruský opozičný aktivista prišiel s jedom do kontaktu skôr než v kaviarni na letisku v sibírskom Tomsku, kde si pred plánovaným odletom do Moskvy dal čaj, o ktorom jeho kolegovia pôvodne usudzovali, že bol otrávený. Svedčí o tom fľaša od minerálky značky Svätý prameň z jeho tomskej hotelovej izby, na ktorej sa našli stopy nervovoparalytickej látky novičok. Informoval o tom vo štvrtok na instagrame Navaľného tím, ako aj investigatívny portál Projekt.

Bola to jedna z otázok, ktoré Moskva tento týždeň adresovala europoslancom. „Čo sa skrýva za príbehom o ,fľaši s vodou', na ktorej údajne boli stopy jedu? Ani bezpečnostné kamery, ani fotografie neukazujú, že by z nej pán Navaľnyj pil pred odletom z letiska v Tomsku. Ak bola fľaša použitá predtým alebo na palube lietadla letiaceho do Moskvy, ako sa dostala do Berlína?“ pýtalo sa zastúpenie Ruska pri EÚ v snahe spochybniť verziu o otrave.

Odpoveď prišla tesne predtým, ako Európsky parlament vo štvrtok vyzval EÚ, aby prehodnotila vzťahy s Ruskom v súvislosti s otravou Navaľného.

Fľašu vyfúkli agentom spred nosa

„Dovoľte, aby sme vysvetlili, odkiaľ sa vzala takzvaná ,fľaška s novičokom', na ktorú sa nás ustavične vypytujú. Presnejšie, išlo o obyčajnú plastovú fľašu od vody, na ktorej neskôr v nemeckom laboratóriu zistili stopy bojovej otravnej látky. Je to fľaša z izby v tomskom hoteli Xander, kde bol Navaľnyj ubytovaný,“ napísal Navaľného tím.

Kolegovia ruského opozičného aktivistu zverejnili aj video, na ktorom nasnímali, ako 20. augusta, krátko po tom, čo sa dozvedeli, že Navaľnyj skolaboval v lietadle, prehľadávajú jeho hotelovú izbu a v ochranných rukaviciach balia rôzne predmety vrátane fliaš od minerálky. „Rozhodli sme sa zhromaždiť všetko, čo by len hypoteticky mohlo byť užitočné, a odovzdať to lekárom v Nemecku. Bolo celkom zjavné, že tento prípad by nebol v Rusku prešetrený,“ poznamenal Navaľného tím.

Podľa Navaľného spolupracovníka, niekdajšieho námestníka ministra energetiky Vladimira Milova sa dôkazy o otrave podarilo zaistiť pred príchodom agentov ruskej tajnej služby FSB. „Dôkazy im vyfúkli spred nosa a vyviezli z krajiny,“ napísal na twitteri s tým, že FSB tak čelí podozreniu z dvoch zločinov – pokusu o vraždu a porušenia konvencie o chemických zbraniach. Aj portál Projekt včera napísal, že Navaľnyj už na letisko v Tomsku prišiel s jedom v tele. Potvrdil aj to, že jeho kolegovia, ktorí ešte raňajkovali v tomskom hoteli, sa ihneď po tom, čo sa dozvedeli o núdzovom pristátí lietadla v Omsku so skolabovaným Navaľným, vrátili do jeho opustenej a ešte neupratanej izby a pobrali možné dôkazy. Tie o dva dni neskôr z krajiny vyviezla Navaľného spolupracovníčka Maria Pevčichová, ktorá otráveného aktivistu spolu s jeho manželkou sprevádzala pri transporte do Berlína. Ruská polícia tvrdila, že Pevčichová sa na rozdiel od svojich kolegov vyhla výsluchu. Aktivistka s britským občianstvom to však dementovala. Podľa nej ju nik o výpoveď nepožiadal.

Pevčichová sa začiatkom septembra stala hlavným terčom útokov provládnych ruských médií. Tvrdili o nej, že mala intímny pomer s Navaľným a že to mohla byť práve ona, kto ho otrávil. Podľa Projektu to bola pomsta za to, že sa jej podarilo do cudziny dopraviť prázdnu plastovú fľašu so stopami novičoku.

Jed asi nebol vo vode

Navaľného tím však upozorňuje, že jed s najväčšou pravdepodobnosťou nebol zamiešaný do minerálky Svätý prameň. „Je dôležité si uvedomiť, že stopy novičoku na hotelovej fľaši neznamenajú, že Navaľného otrávili fľašou vody,“ napísala včera na twitteri spolupracovníčka opozičného aktivistu Ľubov Soboľová. Podľa nej sa Navaľnyj mohol dotknúť fľaše po tom, čo už bol otrávený.

Aj podľa jedného z vynálezcov novičoku Vladimira Ugleva jed s najväčšou pravdepodobnosťou nebol priamo vo vode – keby sa dostal do organizmu orálne, politik by sa zmietal v kŕčoch počas pár minút a otravu by sotva prežil. Navaľnyj podľa odhadu Ugleva dostal asi pätinu smrtiacej dávky, pričom jed vstrebal pokožkou. Stopy jedu v jeho organizme zlikvidoval metabolizmus, ale na fľaši sa zachovali.

Viac svetla do prípadu by mohli vniesť aj zábery z dvoch bezpečnostných kamier, ktoré mal Navaľnyj nainštalované vo svojej hotelovej izbe, napísal Projekt, podľa ktorého ruskí vyšetrovatelia by tak mohli detailne zrekonštruovať všetko, čo sa tam udialo. „Zábery z hotelových kamier zhabalo ministerstvo vnútra. Ale vyšetrovanie sa ani tak nezačalo,“ napísala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na twitteri.

Moskva odmieta začať vyšetrovanie prípadu. Tvrdí, že vyšetrenia Navaľného počas jeho dvojdňovej hospitalizácie v Omsku nepreukázali žiadnu otravu jedom a od Nemecka, kde sa pacient zotavuje, ruskí vyšetrovatelia nijaké dôkazy o opaku nedostali.

Objasnenie Navaľného otravy od Ruska požadujú Nemecko, Francúzsko, Británia a odvčera aj Európsky parlament. Ten v nezáväznom uznesení dôrazne odsúdil pokus o otravu Navaľného novičokom, ktorý je možné vyvinúť iba v štátnych vojenských laboratóriách a nemôžu ho získať súkromné osoby. To podľa europoslancov naznačuje, že za útokom stáli ruské orgány. Europoslanci vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie Navaľného otravy za účasti EÚ, OSN, Organizácie pre zákaz chemických zbraní a Rady Európy. Európsky parlament okrem toho požaduje čo najskôr vytvoriť zoznam prísnych reštriktívnych opatrení voči Rusku a posilniť existujúce sankcie.