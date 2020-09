Vrátia sa Česi k núdzovému stavu?

Za 24 hodín Česi zaznamenali 3 130 novoinfi­kovaných, bezmála toľko ako v marci, počas prvej vlny pandémie, za celý mesiac.

Babiš dokonca pripustil možnosť, že by v Česku mohli znovu vyhlásiť núdzový stav. Stane sa to podľa neho v prípade, keď ministerstvo zdravotníctva bude potrebovať zaviesť opatrenia, na ktoré nemá oprávnenie podľa zákona o ochrane verejného zdravia. „Minister zdravotníctva musí zdôvodniť, či opatrenia, ktoré navrhuje, sú v súlade so zákonmi,“ povedal premiér. Minister Adam Vojtěch by príslušný návrh mal predložiť na pondelňajšom rokovaní vlády. Núdzový stav v Česku platil od 12. marca do 17. mája.

Krízový štáb obnoví činnosť už začiatkom budúceho týždňa. Dôvodom je podľa Babiša zlá komunikácia medzi ministerstvom zdravotníctva a krajmi.

Pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v posledných týždňoch požadovali obnovenie krízového štábu vládni sociálni demokrati i väčšina opozičných strán. Premiér to až doteraz odmietal. Tvrdil, že ministri o epidémii rokujú vo vládnej rade pre zdravotné riziká. Ešte začiatkom týždňa hovoril, že zvolanie štábu „nie je na stole“.

Hamáček sa vracia

Babišov odpor k obnoveniu činnosti krízového štábu dávali médiá do súvislosti s nadchádzajúcimi krajskými a senátnymi voľbami. Tie sa v Česku budú konať už o dva týždne. Predseda vlády i hnutia ANO podľa pozorovateľov pred nimi nechcel ponúknuť koaličným sociálnym demokratom výhodu. Ich predseda – vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček – ako šéf krízového štábu totiž na jar v medializovanej úlohe bojovníka proti koronavírusu výrazne bodoval u voličov. Po tom, čo sa k politickým výzvam na obnovu krízového štábu pripojili aj hajtmani, predseda vlády svoj postoj prehodnotil.

„Spolupráca medzi krajmi a ministerstvom zdravotníctva nebola dobrá. Hajtmani preto tlačili na aktiváciu krízového štábu. Stane sa platformou pre komunikáciu medzi jednotlivými rezortmi a krajmi,“ povedal Babiš pre Deník.cz. Pre Českú televíziu doplnil, že nejasnosti vyvoláva hlavne debata o pripravenosti nemocníc na pacientov s COVID-om, pretože zriaďovateľmi mnohých z nich nie je štát, ale kraje. „Je potrebné spolupracovať, aby si každý plnil svoje povinnosti ako zriaďovateľ. My ako štát nemôžeme všetko plniť za všetkých,“ poznamenal.

Neskoro, tvrdí opozícia

Opozičné strany premiérovo rozhodnutie kritizujú ako oneskorené. Šéf občianskych demokratov Petr Fiala pripomenul, že Babiš, ktorý ešte vo štvrtok tvrdošijne odmietal obnovenie krízového štábu, zrazu zmenil postoj. „Na čele krajiny by nemal v takejto chvíli stáť človek, ktorý mení názory z hodiny na hodinu. Je to nebezpečné pre krajinu a predovšetkým pre jej obyvateľov,“ vyhlásil Fiala podľa agentúry ČTK.

Podpredsedníčka Pirátov Olga Richterová privítala obnovenie štábu. „Trvalo mu to,“ poznamenala na adresu premiéra, ktorý podľa nej zmenil názor až pod tlakom opozície. „Pánovi premiérovi menej záleží na ochrane verejného zdravia než na vlastnom PR obraze,“ konštatovala podľa portálu CT24.

Premiér ale kritiku odmieta. Za "prešľap považuje iba prázdninovú prestávku v nosení rúšok. Na svoju obranu však pre Deník podotkol: „Neviem si predstaviť, čo by tu bolo, keby sme všetkým prvého júla povedali, že budú nosiť rúška celé leto. Po bitke je každý generál.“ Česko od piatka plošne sprísnilo obmedzenia týkajúce sa nosenia rúšok, akcií v interiéroch a otváracích hodín krčiem, barov a reštaurácií, ktoré musia byť medzi polnocou a šiestou hodinou ráno zatvorené. Žiaci a učitelia musia nosiť rúška aj v triedach, výnimku má len prvý stupeň základných škôl.

Práve zo škôl pochádza až pätina nových prípadov nákazy. Aj preto pražský primátor Zdeněk Hřib v piatok oznámil, že hlavné mesto od budúceho týždňa uzatvorí všetky vysoké školy a zavedie vyučovanie na diaľku. Primátor pôvodne chcel zaviesť dištančnú výučbu aj na všetkých pražských stredných školách, ale pre silný odpor sa tohto zámeru musel vzdať.