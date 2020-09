Navaľnyj sa cíti lepšie a dokáže chodiť bez pomoci

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa cíti lepšie a dokáže bez pomoci chodiť. Oznámil to v sobotu v príspevku zverejnenom na svojom konte na sociálnej sieti Instagram.

V pomerne dlhom texte, doplnenom fotografiou, ktorá ho zachytáva, ako s rukou na zábradlí stojí na schodisku berlínskej kliniky Charité, Navaľnyj informoval o svojom zotavovaní sa. Uviedol, že cesta k uzdraveniu „je už jasná, aj keď nebude krátka“.

Informoval, že ešte nedávno ľudí nespoznával a „nechápal, ako rozprávať“.

Vysvetlil tiež, že každé ráno za ním prichádzal lekár, ktorý ho nabádal, aby si spomenul na nejaké slovo a potom ho napísal na doštičku.

„Privádzalo ma to do zúfalstva, pretože aj keď som už konečne pochopil, čo chce lekár, nevedel som, odkiaľ to slovo vziať,“ napísal Navaľnyj, pričom dodal, že nedokázal dať najavo ani svoje zúfalstvo. Dodal pritom, že opisuje tú fázu svojho pobytu na berlínskej klinike, ktorú si aspoň pamätá.

Navaľnyj tiež napísal, že je pred ním ešte veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.

Zdôraznil však, že lekári z univerzitnej kliniky Charité vyriešili hlavný problém: „Urobili zo mňa technicky živého človeka, ktorý má všetky šance stať sa znovu najvyššou formou bytia v modernej spoločnosti. Človekom, ktorý dokáže rýchlo prejsť príspevky na Istagrame a bez zaváhania vie, kam dať lajky“.

Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité od 22. augusta, keď ho tam letecky previezli zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia nezávisle od seba potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.

Kremeľ vyjadruje ochotu spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní celého prípadu, ale súčasne tvrdí, že na Moskvou zaslané oficiálne žiadosti Berlín zatiaľ nereagoval.

Moskva pritom dôrazne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného stav i obvinenia, že sa podieľala na pokuse o vraždu tohto prominentného kritika Kremľa. Nemecko a ďalšie krajiny od Moskvy požadujú, aby pomohla celú záležitosť objasniť.