Prali v bankách špinavé peniaze?

Nie je to prekvapenie. Takto hodnotia odborníci odhalenia, ako politici, zločinci, oligarchovia či teroristi využívali svetový bankový systém na pranie špinavých peňazí. V schémach boli namočené globálne finančné inštitúcie JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon. Novinári identifikovali, že medzi rokmi 1999 až 2017 prešli cez tieto banky transakcie za dva bilióny dolárov, ktoré mohli súvisieť s rôznymi kriminálnymi aktivitami.

Podozrivé osoby

Medzi podozrivými osobami, ktoré dokumenty spomínajú, je aj ruský miliardár Arkadij Rotenberg, ktorý má veľmi blízko k šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Podnikateľ, na ktorého sú na Západe uvalené sankcie, presúval milióny dolárov cez britskú banku Barclays. Tá tvrdí, že z jej pohľadu sa dodržali všetky platné predpisy.

Medzi ďalšími známymi menami spojenými s podozrivými finančnými operáciami sú ruský oligarcha Oleg Deripaska, bývalý manažér kampane prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort, ktorý sedí v USA vo väzení, či najbohatšia africká žena a dcéra bývalého angolského prezidenta Isabel Dos Santosová.

Dokumenty tiež ukázali, ako ruský podnikateľ Vladimir Černuchin prijal cez Deutsche Bank peniaze od firmy z Britských Panenských ostrovov prepojenej na oligarchu Sulejmana Kerimova. Černuchinova manželka sponzorovala Konzervatívnu stranu. Podľa britskej televízie BBC jej Ľubov Černuchinová darovala 1,7 milióna libier. V minulosti si zaplatila tenisový zápas s bývalým premiérom Davidom Cameronom a aj so súčasným predsedom vlády Borisom Johnsonom.

"Globálny projekt Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ) odhaľuje, ako od Česka cez USA až po Turkménsko banky zlyhávajú pri účinnej obrane proti prianiu špinavých peňazí. Pomáhajú tak diktátorom, organizovanému zločinu a korupcii,“ skonštatovalo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré sa na odhaleniach podieľalo.

FinCEN Files, ako na nazývajú zverejnené dokumenty, unikli z amerického Úradu pre prevenciu finančnej kriminality. Založené sú na správach SAR, v ktorých banky informujú o podozrivých aktivitách. Neznamená to automaticky, že ide o zločin.

Zmení sa niečo?

"Uniknuté informácie ukazujú, že napriek rétorike z finančného sektora urobili štáty a orgány spravodlivosti veľmi málo preto, aby zmenili systém fungovania globálneho finančného sektora. ICIJ už šesť ráz zverejnilo informácie tohto druhu, takže ak sa pýtate, či som prekvapený, tak odpoveď znie nie. Teraz budeme na chvíľu svedkami nahnevaných reakcií, podozrivé finančné inštitúcie budú čeliť kritike médií a padne hodnota ich akcií. Organizácie, ktoré majú na starosti finančnú reguláciu, budú trvať na tom, že finančný sektor musí zlepšiť dodržiavanie predpisov a rozdajú pokuty. Z dlhodobého hľadiska sa však nič nezmení,“ reagoval na kauzu Nicholas Ryder, profesor zo Západoanglickej univerzity v Bristole, ktorý sa zaoberá finančnou kriminalitou.

Jeho univerzitná kolegyňa Mary Alice Youngová pripomína, že nie je prekvapujúce, že zverejnené správy, ktoré odhaľujú viacstupňové schémy prania špinavých peňazí, spomínajú viaceré medzinárodné a finančné inštitúcie spojené s Britániou.

"Počas referenda o Európskej únii v roku 2016 som upozorňovala na vplyv donorov pre konzervatívcov, ktorí mali dosah na zahraničné fungovanie bankového a finančného sektora. Nie je to náhoda, že tí, čo podporovali brexit, by najviac stratili, keby Británia v súlade s nariadeniami EÚ musela posilniť finančnú transparentnosť,“ uviedla pre Pravdu Youngová, ktorá skúma medzinárodný organizovaný zločin a finančnú kriminalitu v daňových rajoch.

Odborníčka sa pýta, či majú so súčasnými odhaleniami konzervatívni premiéri Cameron, Theresa Mayová a Johnson problém. "Môžu zorganizovať toľko večerí a tenisových zápasov, koľko im morálka dovolí, ale cítia sa čudne a zahanbene? Prijali okolo 1,7 milióna od manželky ruského oligarchu Černuchina. Boli to platby na ovplyvnenie politiky konzervatívcov? Boli to platby, pre ktoré sa ignoroval tok špinavých peňazí do ekonomík pod britskou utajenou finančnou jurisdikciou? Dúfajme, že s týmito peniazmi David a Boris aspoň nemuseli šetriť na Pimmse (ovocný ginový koktail, pozn. red.), jahodách a šľahačke,“ dodala s nádychom irónie Youngová.