Babiš verí, že Česi sa zomknú, aby nad koronou zvíťazili

VIDEO: Premiér Andrej Babiš sa obrátil s príhovorom na českých občanov. V Česku je situácia s koronavírusom jedna z najvážnejších v Európe (príhovor sa začína v čase cca 6:50).

„Niektorí ľudia chcú ich nenosením vyjadriť protest proti vláde. Nenosíte ich kvôli Babišovi, ale kvôli svojim najbližším a známym. Rúško neohrozuje demokraciu, ale jeho nenosenie vlastné zdravie,“ povedal v pondelok večer v mimoriadnom vystúpení, ktoré odvysielala Česká televízia.

Babiš poznamenal, že „po peknom lete začína jeseň, situácia je zložitá, epidémia je späť“. Zdôraznil, že ho znepokojili možné scenáre, ktoré mu ukázali experti. „Naša spoločnosť je rozdelená. Časť ľudí nosí rúško, iní považujú koronavírus za obyčajnú chrípku,“ upozornil v súvislosti s potrebou chrániť seba aj ostatných. „Rúška sú otravné, ale potrebné,“ prízvukoval. Poukázal na to, že zvlášť pre starších ľudí vírus predstavuje vážne ohrozenie, a preto treba chrániť ich zdravie.

„Situácia je vážna, ale verím, že to zvládneme, lebo v ťažkých chvíľach sa náš národ vždy vedel zomknúť,“ povedal ďalej.

Pripomenul, že na jar, keď sa koronavírus dostal do Európy, česká vláda prijala zásadné opatrenia, ktoré zachránili tisíce životov. „Prvú vlnu sme zvládli,“ podotkol. V spojitosti s potrebou používať rúška podčiarkol, že nechce, aby v Českej republike boli státisíce nakazených a tisíce mŕtvych.

Priznal pritom, že po opadnutí prvej vlny mal byť viac ostražitý. Povedal, že aj on sa nechal uniesť atmosférou po prvých úspechoch v boji proti korone, a nechcel by to zopakovať.

„Povedzme si, či nám stojí za to načas zmeniť správanie za cenu toho, aby niekto z našich blízkych nezomrel,“ zdôraznil o zodpovednom prístupe všetkých spoluobčanov v čase, keď Česko čelí výrazným denným prírastkom infikovaných koronavírusom.