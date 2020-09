Putinova teória: Navaľnyj sa mohol novičkom otráviť sám

Ruský prezident Vladimir Putin pri telefonáte so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom nadhodil hypotézu, že si kritik Kremľa Alexej Navaľnyj sám mohol vziať jed zo skupiny novičok. Píše to francúzsky denník Le Monde, ktorý sa odvoláva na svoje vlastné zdroje.

Putin v rozhovore, ktorý sa uskutočnil z iniciatívy francúzskej strany už 14. septembra, ale o ktorom tak Kremeľ, ako aj Elyzejský palác doteraz podľa denníka podali neúplné informácie, povedal, že Navaľnyj mohol z bližšie nešpecifikovaného dôvodu sám novičok zjesť. Ďalej podľa denníka povedal, že zloženie tohto jedu nie je také komplexné, ako sa predtým uvádzalo, aj keď ani nie je preukázané, že na otravu Navaľného bol použitý práve novičok.

Otravu nervovo-paralytickou látkou zo skupiny novičok potvrdili laboratória v Nemecku a v deň rozhovoru tiež nezávisle na nemeckom vyšetrovaní odborné pracoviská vo Francúzsku a Švédsku.

Ruský prezident ďalej navrhol, že by sa vyšetrovanie mohlo zamerať na stopy, ktoré vedú do Lotyšska, kde podľa neho žije jeden z výrobcov novičoku. Nespresnil však, o koho ide, a ako pripomína Le Monde, s vývojom jedu je spájaných viac sovietskych vedcov.

Macron uviedol, že novičok nemohol byť použitý súkromnou organizáciou, a tak vyvstáva nutnosť oficiálneho vysvetlenia. Putin potom Navaľného označil za obyčajného internetového výtržníka, ktorý už v minulosti simuloval zlý zdravotný stav a používal svoj Fond boja s korupciou na vydieranie volených štátnych predstaviteľov. Absenciu oficiálneho vyšetrovania Putin vysvetlil tým, že francúzski a nemeckí odborníci, ktorí skúmali pomocou laboratórnych analýz Navaľného otravu, nekomunikujú s ruskými špecialistami. Macron podľa denníka návrh na prešetrenie lotyšskej stopy aj hypotézu, že sa Navaľnyj zámerne otrávil, v telefonáte ihneď zavrhol.

Na Putinovo obvinenie reagoval Navaľnyj na svojom instagramovom účte slovami: „Dobrá verzia. Takže som si v kuchyni uvaril novičok. Nenápadne som ho odpil z ploskačky v lietadle. Upadol som do kómy. Predtým som sa dohovoril so ženou, kamarátmi a kolegami, aby za žiadnu cenu nedovolili môj prevoz do Nemecka v prípade, že na ňom bude ministerstvo zdravotníctva trvať. Cieľ môjho prefíkaného plánu bol samozrejme umrieť v omskej nemocnici a dostať sa do omskej márnice, kde by ako príčinu smrti uviedli "už žil dosť dlho“. Ale Putin ma obohral. Toho len tak nenachytáš. Takže som nakoniec ako blbec preležal v kóme 18 dní, ale to svoje som nedosiahol. Provokácia sa nepodarila! "

Opozičný predák skolaboval 20. augusta v lietadle, ktorým sa vracal zo Sibíri do Moskvy. V bezvedomí bol najprv ošetrovaný v Omsku. Po medzinárodnom tlaku a naliehaní rodiny bol prepravený na berlínsku kliniku Charité. Rusko zatiaľ nezačalo formálne trestné vyšetrovanie prípadu, tvrdí, že predtým musí preskúmať viac dôkazov.

Zdravotný stav Navaľného sa ďalej zlepšuje. Pred viac ako dvoma týždňami bol prebudený z kómy, na svojom instagramovém účte v posledných dňoch zdieľal fotografie, ktoré ho zachytávajú pri chôdzi po schodoch alebo na balkóne spoločne s jeho ženou Julijou.