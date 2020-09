Británia môže mať hranicu navyše. Brexitovú

Britský prístav Dover, z ktorého smerujú trajekty do francúzskeho Calais. Môže sa stať, že ak Londýn a Brusel nebudú mať na začiatku nového roku potvrdenú obchodnú dohodu, vznikne tu dopravná zápcha až so sedemtisíc kamiónmi.

Bude mať anglický Kent vlastnú menu a armádu? A bude mu vládnuť kráľovná Alžbeta II.? Briti s vtipom reagujú na to, že krajine im v podstate môže vzniknúť nová hranica. Oznámil to Michael Gove, minister, ktorý má na starosti politiky úradu premiéra.

Podporovateľ brexitu v liste adresovanom dopravným spoločnostiam uviedol, že ich nákladné vozidlá smerujúce do Európskej únie budú musieť mať povolenie pred vstupom do grófstva Kent. V opačnom prípade ich otočí polícia.

Pripravte sa!

Je to ten najhorší scenár, ku ktorému by došlo, ak Británia a Európska únia do konca roku nepotvrdia obchodnú dohodu, o ktorej rokujú. Gove však v liste pripomenul, že prepravcovia sa musia v každom prípade pripraviť na iný režim na hraniciach.

"Bez ohľadu na výsledok vyjednávaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ obchodníci budú čeliť novým colným kontrolám a procesom. Jednoducho povedané, ak obchodníci, či už z Británie alebo z únie, nebudú mať v poriadku všetky dokumenty, ich tovar pri vstupe do EÚ stopnú a vznikne problém,“ citovala z ministrovho listu spravodajská televízia Sky News.

V Kente sa nachádza prístav Dover, z ktorého smerujú trajekty do francúzskeho Calais. Gove varoval, že v oblasti by na začiatku budúceho roku mohla vzniknúť dopravná zápcha až so sedemtisíc kamiónmi, ktoré by na odbavenie čakali aj dva dni.

Viaceré organizácie nákladných dopravcov už kritizovali prístup vlády. Podľa denníka Independent kabinetu odkázali, že je to jeho zodpovednosť, aby informoval o detailoch nového systému a zaistil doň prístup.

Opoziční labouristi vyhlásili, že vláda sa na podnikateľov snaží zvaliť vinu za chaos, ktorý spôsobila.

Porušená dohoda?

Británia vystúpila z únie o polnoci z 31. januára na 1. februára. Do konca roka sa v rámci prechodného obdobia na ňu vzťahujú pravidlá EÚ. Komplikované rokovania o obchodnej dohode medzi Londýnom a Bruselom sú takmer na mŕtvom bode. EÚ žiada britskú vládu, aby stiahla návrh zákona o vnútornom trhu. Táto legislatíva by mohla porušiť výstupovú zmluvu, na ktorej sa dohodli Británia a únia.