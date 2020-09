Arméni a Azerbajdžanci vedú proti sebe boje

<P1>čtk, tasr, zah <P11>Baku, Jerevan <A>Udalosti na bojisku sprevádza informačný chaos. Nie je jasné, koľko ľudí zomrelo, a nedá sa s istotou povedať, aké sú straty oboch armád. Isté je len to, že Arméni a Azerbajdžanci pokračujú vo vzájomných obvineniach. Vláda v Baku tvrdí, že s ostreľovaním začalo v nedeľu ráno Arménsko. Naopak, Jerevan vyhlásil, že prvé vzdušnú útoky uskutočnil Azerbajdžan. „Jeho armáda bombardovala obce vrátane karabašskej metropoly Stepanakertu," informovalo arménske ministerstvo zahraničných vecí. Jerevan vyhlásil všeobecnú mobilizácii mužov a zaviedol stanné právo. Oba štáty tvrdia, že vedú úspešný boj. „Nepriateľ utrpel straty na živej sile aj technike. Boli zničené tri azerbajdžanské tanky. Boje pokračujú," uviedla hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Šušan Stepaňanová. Baku to označilo za výmysel a pochválilo sa „oslobodením viacerých dedín a strategických vyvýšenín" v Náhornom Karabachu. Arménsko reagovalo, že je to lož a provokácia. Arménski ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že pri azerbajdžanskom ostreľovaní zomreli dvaja ľudia – žena a dieťa. Baku oznámilo, že vojaci Jerevanu zabili niekoľko azerbajdžanských civilistov. Náhorný Karabach hlási desať mŕtvych vojakov. Ani jednu informáciu zatiaľ nebolo možné overiť. Boje predstavujú najväčšie vyostrenie medzištátneho konfliktu od roku 2016, čo vyvoláva obavy z vypuknutia vojny veľkých rozmerov medzi Azerbajdžanom a Arménskom, úhlavnými nepriateľmi, ktorí už desaťročia vedú územné spory o Náhorný Karabach. Etnicky arménski separatisti obsadili Náhorný Karabach počas vojnového konfliktu v rokoch 1988–1994, ktorý si vyžiadal 30-tisíc mŕtvych. Rozhovory o riešení sporu sú od podpísania prímeria v roku 1994 v prevažnej miere pozastavené. Na nerastné suroviny bohatý Azerbajdžan výrazne investoval do svojich ozbrojených síl a opakovane vyhlasuje, že Náhorný Karabach znova získa násilím. Arménsko uviedlo, že bude separatistický región brániť. Napriek tomu, že Náhorný Karabach vyhlásil nezávislosť, vo veľkej miere sa stále spolieha na Jerevan. <PE>