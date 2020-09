Bez podania rúk. Trump a Biden nastúpia proti sebe

Finále je tu. Americká prezidentská kampaň vstúpila do záverečnej fázy. Dnes v noci sa v prvej televíznej debate stretnú súčasný šéf Bieleho domu republikán Donald Trump a jeho demokratický súper bývalý viceprezident Joe Biden. Ďalšie dve diskusie ich čakajú 15. a 22. októbra. Okrem toho 7. októbra samostatnú debatu absolvujú nominanti na viceprezidenta, teda republikán Mike Pence a demokratka Kamala Harrisová.

Ako vyhrať

Súboj o vládu nad Oválnou pracovňou sa koná už 3. novembra. Biden podľa posledných prieskumov nad Trumpom celoštátne vedie o päť až desať percent percentuálnych bodov. Samozrejme, v americkom volebnom systéme nie je automatickým víťazom hlasovania kandidát s vyššou podporou. Na výhru je potrebné získať minimálne 270 elektorov v Zbore voliteľov. Znamená to, že je dôležité, v ktorých štátoch prezidentský kandidát zvíťazí. Napríklad v roku 2016 Trump celoštátne prehral s demokratkou Hillary Clintonovu takmer o tri milióny hlasov. Ale v Zbore voliteľov mal väčšinu.

Aký vplyv môžu mať priame televízne diskusie Bidena a Trumpa na voličov? "Debaty majú väčší dosah, ak je viac nerozhodnutých voličov a kandidáti majú podľa prieskumov približne rovnakú podporu. Ale Bidenovi aj Trumpovi stúpenci si už sú do veľkej miery istí svojou voľbou. Od svojich favoritov by sa odvrátili len vtedy, keby v debate výrazne zlyhali,“ povedal pre Pravdu Robert Shapiro, profesor politológie na Kolumbijskej univerzite.

Podľa odborníka debaty vytvárajú väčší tlak na Bidena. "V prieskumoch vedie. Môže stratiť viac ako Trump,“ pripomenul Shapiro s tým, že obaja kandidáti sa najmä budú snažiť, aby vyzerali na obrazovkách dobre. Voliči totiž môžu mať vzhľadom na ich vek pochybnosti, či prezidentský úrad zvládnu. Trump má 74 rokov a Biden bude mať v novembri už 78.

Republikánsky prezident už pred debatou viac ráz spochybnil zdravotný stav demokrata. Trump bez dôkazov šíril konšpiráciu, že Biden možno berie drogy, aby debatu zvládol, a chcel, aby demokrat šiel na test. Niečo podobné tvrdil v roku 2016 aj o Clintonovej.

Trumpova defenzíva

Šéf Bieleho domu je však v defenzíve. V USA koronavírus už zabil viac ako 209-tisíc ľudí. Trump o epidémii zavádzal verejnosť. V čase, keď už vedel, že je to veľký problém, stále tvrdil opak. Prezident tiež musí vysvetľovať, aké dane v minulosti odvádzal. Podľa denníka New York Times napríklad v rokoch 2016 a 2017 zaplatil federálnu daň len vo výške 750 dolárov. Okrem toho nie je jasné, komu pravdepodobne dlhuje stovky miliónov dolárov. Demokratická šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová tvrdí, že prezidentove finančné pomery sú problémom národnej bezpečnosti. Trump vyhlásil, že noviny klamú, ale miliardár vytrvalo odmieta zverejniť daňové priznania, hoci to v minulosti uchádzači o Biely dom pravidelne robili.

Pre pandémiu sa oba tábory pred debatou dohodli, že si nebudú podávať ruky. Diskusiu bude moderovať Chris Wallace z Fox News. Jedenapolhodinová debata má šesť hlavných tém: čo Trump a Biden doteraz urobili, dianie v súvislosti s nomináciou na Najvyšší súd, COVID-19, ekonomika, rasa a násilie v amerických mestách a integrita volieb.

Prvá prezidentská televízna debata v roku 1960 medzi republikánom Richardom Nixonom (vľavo) a demokratom Johnom Fitzgeraldom Kennedym. Autor: TASR/AP