Kontroverzný zákon o vnútornom trhu schválila britská Dolná snemovňa

Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej by zákon vláda premiéra Borisa Johnsona mohla použiť, aby nabúrala jeden z pilierov dohody o odchode Británie z Európskej únie. Predlohu ešte musí schváliť Snemovňa lordov.

Návrh zákona poslanci schválili pomerom hlasov 340 ku 256. Urobili tak napriek tomu, že členovia vlády nedávno priznali, že by zákon porušil medzinárodné právo; podľa ministra pre Severné Írsko Brandona Lewisa ale len „veľmi špecifickým a obmedzeným spôsobom“.

Premiér Johnson zákon obhajuje ako nevyhnutnú poistku a „záchrannú sieť“ pre prípad, že s Bruselom nevyjedná obchodnú dohodu. Zabrániť zákonom chce predovšetkým tomu, aby EÚ používala otázku Severného Írska ako „obušok“ proti Británii.

Zákon v prípade schválenia umožní britskej vláde nabúrať jeden z pilierov brexitovej dohody, ktorú vlani Johnson s EÚ uzavrel. Norma mieri na takzvaný protokol o Severnom Írsku, ktorý stanovuje, že na túto časť Spojeného kráľovstva sa aj po prechodnom období po brexite, teda po konci tohto roka, budú vzťahovať pravidlá jednotného únijného trhu. Cieľom protokolu je predísť kontrolám na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Zákon o vnútornom trhu má zabezpečiť plynulú výmenu tovaru medzi štyrmi časťami Spojeného kráľovstva: Anglickom, Walesom, Škótskom a Severným Írskom. Na jeho základe by sa nemalo na ceste medzi Severným Írskom a zvyškom krajiny tovar vôbec kontrolovať. To však odporuje dohode s EÚ.

Únia návrh zákona o vnútornom trhu kritizuje. Londýnu dala čas do konca septembra, aby z textu odstránil „problematické časti“. Nesúhlas s normou vyjadrila tiež pätica bývalých britských premiérov: konzervatívci Theresa Mayová, David Cameron a John Major a labouristi Tony Blair a Gordon Brown. Normu kritizujú aj opozičné strany. Podľa nich je v stávke dôveryhodnosť Británie vo všetkých budúcich medzinárodných rokovaniach. Doplňujúci návrh predložený labouristami ale snemovňa neschválila.

Návrh zákona mal aj rad kritikov vo vládnej Konzervatívnej strane, Johnson ale nakoniec väčšinu presvedčil, aby pre neho hlasovali. Sľúbil im, že budú môcť o použití právomocí vyplývajúcich zo zákona v parlamente hlasovať.

Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že Snemovňa lordov bude o návrhu zákona debatovať až do začiatku decembra. Johnsonovho vláda nemá v hornej komore parlamentu väčšinu a je možné že sa lordi pokúsia zákon zmeniť. Novú verziu by následne museli opäť schváliť aj poslanci Dolnej snemovne. Ak by s ňou nesúhlasili, mohli by Snemovňu lordov prehlasovať.

V Bruseli sa v utorok začalo deviate a zatiaľ posledné plánované kolo rokovaní EÚ s Britániou o budúcich vzťahoch. Rozhovory dlhší čas viaznu a spory okolo zákona o vnútornom trhu napätie len zvyšujú. Británia odišla z EÚ na konci januára, do konca tohto roka je v takzvanom prechodnom období.

Obe strany hlásia, že dohodu je potrebné dokončiť najneskôr v októbri. Kým EÚ sa chce dohodnúť do konca mesiaca, Johnson si stanovil lehotu do 15. októbra, teda do dňa začiatku summitu prezidentov a premiérov 27 krajín EÚ.

Nezhody v rokovaniach panujú predovšetkým nad pravidlami hospodárskej súťaže, dohľadu nad nimi či rybolovom. Ak sa nakoniec Brusel s Londýnom nedohodnú, bude sa medzi Britániou a únijným blokom obchodovať na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).