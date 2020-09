Český mix: núdzový stav a voľby

Vláda Andreja Babiša vyhlásila núdzový stav na mesiac s platnosťou od nadchádzajúceho pondelka. Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu bez vyhlásenia núdzového stavu by počet pacientov s ochorením COVID-19 koncom októbra ohrozil kapacitu zdravotníckych zariadení. „Nejde o to, aké sú denné prírastky, ale o to, že generujú vyšší počet pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu,“ povedal podľa portálu iRozhlas.cz po mimoriadnom rokovaní vlády.

Cieľom je, aby jeden infikovaný nemohol nakaziť viac ako jednu osobu. Reprodukčné číslo by sa tak malo znížiť zo súčasnej hodnoty 1,24 na menej než 1. Minister zdravotníctva ráta s tým, že vláda, ktorá môže o zavedení núdzového stavu rozhodnúť maximálne na 30 dní, nebude musieť požiadať parlament o predĺženie mimoriadneho režimu. „Núdzový stav sa skončí o mesiac a ja verím, že ho skutočne nebude nutné predlžovať, pretože ak by sme to v priebehu jedného mesiaca nezrazili dolu, tak by to bol rozhodne neúspech,“ povedal Prymula v parlamente.

Desiati dnu, dvadsiati vonku

Núdzový stav budú prvé dva týždne sprevádzať reštriktívne opatrenia vrátane uzavretia stredných škôl v rizikových oblastiach. Podľa Prymulu ale život v krajine v žiadnom prípade nebude obmedzený tak ako na jar. „Rozhodne to nebudú opatrenia, ktoré by viedli k zatváraniu podnikov,“ ubezpečil.

Zhromažďovanie ľudí vo vnútorných priestoroch sa obmedzí na desať osôb, v exteriéroch na dvadsať. Ráta sa však s mnohými výnimkami.

Zo športových akcií sa budú môcť konať profesionálne súťaže, ale bez prítomnosti divákov. Kultúra bude redukovaná selektívne. Zrušia sa koncerty, operné a muzikálové predstavenia, pretože podľa epidemiológov sa vírus prostredníctvom spevu šíri mimoriadne intenzívne. Opatrenia sa nebudú vzťahovať na činohru alebo balet. Rovnaký režim má platiť pre cirkevné obrady. Plánované obmedzenie počtu účastníkov svadieb na 30 ľudí bude platiť až od druhej polovice októbra, aby sa naň ľudia mohli pripraviť.

Stredné školy v okresoch, ktoré majú na epidemiologickom semafore červenú a oranžovú farbu, zavedú od pondelka na dva týždne výuku na diaľku. V ostatných školách sa na hodinách hudobnej výchovy nebude môcť spievať a namiesto telesnej výchovy budú žiaci chodiť na prechádzky. Na základných a stredných školách sa za uplynulý mesiac vyskytlo až 4¤200 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.

Strach z hlasovania

Napriek druhej vlny koronakrízy sa v Česku konajú krajské a senátne voľby. Včera sa začali na desiatkach takzvaných drive-in stanovištiach, kde voliči, ktorí sú v karatnéne, mohli odovzdať hlas z auta. Záujem však nebol vysoký. Ďalší voliči, izolovaní zo zdravotných dôvodov, môžu požiadať o hlasovanie pomocou mobilných urien. Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý je súčasne šéfom sociálnych demokratov, povzbudzoval ľudí, aby sa nebáli voliť. „Prijali sme všetky možné opatrenia, aby tieto voľby boli bezpečné. Ak pôjdu voliči k urnám, tak je to pre nich bezpečnejšie, ako keď pôjdu nakupovať," citoval Hamáčka portál Novinky.cz.

Epidémia koronavírusu môže v krajských a senátnych voľbách podľa expertov veľmi citeľne zamiešať karty. Do volebných miestností totiž zrejme budú mať strach prísť starší voliči. „Je veľmi pravdepodobné, že ak pre kornavírus poklesne účasť, bude to hlavne v skupinách seniorov. Tí často volia hnutie ANO alebo obe ľavicové strany, teda sociálnych demokratov a komunistov,“ povedal pre portál Lidovky.cz sociológ Jan Herzmann.

Popredný expert na výskum verejnej mienky predpokladá, že ústup z pozícií hrozí najmä hnutiu premiéra Babiša. „Trendy v prieskumoch ukazujú, že ANO malo najväčšiu podporu v čase prvej vlny koronavírusovej epidémie niekedy v marci a apríli. Odvtedy jeho podpora klesá. Navyše posledné výsledky ukazujú, že sa zmenšuje podiel občanov, ktorí hodnotia premiéra pozitívne,“ pripomenul sociológ Herzmann.