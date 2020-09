Trump a Biden predviedli prerušovanú debatu

Debata ako žiadna iná

Expert na politickú komunikáciu Allan Louden prezidentské debaty sleduje viac ako 50 rokov, ale tvrdí, že podobnú diskusiu ešte nevidel.

"Pri jej sledovaní sa nedalo ubrániť otázke, nakoľko si demokratická konverzácia vyžaduje istú úroveň zdvorilosti. Nebudem preháňať, keď to, čoho sme boli svedkami, nazvem prerušovanou debatou. Kandidáti a moderátor venovali veľa času tomu, že rozprávali jeden cez druhého. A iba sem-tam predviedli aj akúsi politickú diskusiu. Možno bola táto debata skôr príkladom toho, ako by demokracia nemala fungovať,“ reagoval pre Pravdu Louden, ktorý pôsobí na Wake Forest University v Severnej Karolíne.

Debatu moderoval skúsený žurnalista Chris Wallace z Fox News, čo je televízna stanica zvyčajne naklonená Trumpovi. Ale prezident mu prácu neuľahčil. Diskusia mala šesť tém, ale veľmi rýchlo sa zvrhla na rôzne osočovanie. Najmä Trump nedodržiaval čas, ktorý mal vyhradený na odpovede a reakcie, ale aj Biden prezidentovi viac ráz skočil do reči.

"Zdá sa, že Trump sa debatu snažil prerušovať, aby demokrata znervóznil, aby ukázal, že ho vyviedol z miery,“ pripomenul Louden.

Prezident Bidenovi vyčítal, že nie je múdry, že podporuje radikálnu ľavicu, že nezvládol prasaciu chrípku v roku 2009, pri ktorej zomrelo v USA 14-tisíc ľudí a tvrdil, že on za 47 mesiacov v politike urobil viac ako jeho oponent za 47 rokov. Trump však namiesto toho, aby konkrétnejšie kritizoval Bidenove minulé zlyhania, skákal do témy k téme, takže sa to pravdepodobne minulo účinkom.

Trump tvrdil, že keby bol pri moci demokrat, tak by vraj COVID-19 zabil dva milióny ľudí, nie 200-tisíc. V istom momente však nebolo jasné, či republikán svojmu súperovi vyčíta, že by krajinu zavrel, alebo by ju nechal otvorenú.

Prezident jasne neodsúdil krajne pravicové skupiny, keď sa Wallace pýtal, či to urobí. Vyhlásil, že väčšinu problémov v súvislosti s rasovými demonštráciami spôsobujú organizácie radikálnej ľavice ako Antifa a niekto s tým niečo musí robiť. Biden mu pripomenul, že ani riaditeľ FBI Christopher Wray si nemyslí, že táto Antifa predstavuje nejakú mimoriadnu hrozbu. "Stiahnite sa a čakajte,“ odkázal nakoniec Trump pravicovej skupine Proud Boys (Hrdí chlapci), ktorá chodí na protesty. Samotná organizácia to však nevníma ako odsúdenie, ale skôr ako podporu.

"Prezident Trump povedal Proud Boys, aby počkali, lebo niekto sa musí postarať o Antifu. Dobre, pane! Sme pripravení!,“ napísal podľa televízie Sky News na sociálnej sieti Parler Joe Biggs, jeden z organizátorov aktivít Proud Boys.

Súperi sa emotívne pochytili, keď Biden vyčítal Trumpovi jeho údajné slová, že vojaci, ktorí padli vo vojne, sú zúfalci. Bývalý viceprezident pripomenul, ako jeho syn Beau, ktorý zomrel na rakovinu, slúžil v Iraku. Prezident debatu hneď stočil na Bidenovho druhého syna Huntera. Ten vraj zarobil na Ukrajine na tom, že Biden bol viceprezidentom. Je to však ničím nepotvrdené tvrdenie. Pravdou však je, že Hunter bral drogy. Na túto poznámku Trumpa reagoval Biden s tým, že jeho syn mal problém ako aj iní Američania, že pracoval na tom, aby ho riešil, a že je na neho hrdý.

Demokrat v istom momente republikánovi ironicky odkázal, že môže pokračovať v štekote. Trumpa označil za klauna, šteniatko ruského šéfa Kremľa Vladimira Putina a najhoršieho prezidenta v histórii.

Bidenova výhra?

Po chaotickej televíznej diskusii sa začalo špekulovať, či sa budú konať ďalšie dve plánované debaty.

"Ani v roku 2016 sme nič také nevideli. Prezident Trump takmer neustále používal zastrašovanie, prerušoval debatu a rozčuľoval sa. Nehovoriac už o tom, že šíril nepotvrdené teórie a spochybňoval integritu volieb. Samozrejme, nie je tiež obvyklé, aby oponent v debate šéfa Bieleho domu označil za klauna a za najhoršieho prezidenta, ale tieto Bidenove vyjadrenia akosi zanikli pri prehnanom správaní sa Trumpa,“ skonštatoval pre Pravdu Steve Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Podľa odborníka napriek okolnostiam mohol byť v debate Biden výraznejší. "Otázkou však je, či mala diskusia vplyv na voličov. Naozaj si neviem predstaviť, že Trump si niekoho získal. Prezident za Bidenom podľa prieskumov zaostáva. Ak sa to nezmení, debata bola strategickým víťazstvom demokrata,“ vyhlásil Greene. Prezidentské voľby v USA sa konajú už 3. novembra.