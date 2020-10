Podľa Navaľného stojí za pokusom o jeho otrávenie Putin

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj tvrdí, že za pokusom o jeho otrávenie je ruský prezident Vladimir Putin. Napriek prežitej skúsenosti nepociťuje strach. Uviedol to v rozhovore pre najnovšie vydanie nemeckého týždenníka Der Spiegel, z ktorého výňatky priniesli svetové tlačové agentúry.

„Tvrdím, že za týmto zločinom stojí Putin, nemám žiadne ďalšie verzie toho, čo sa stalo“. Potvrdil tiež, že po liečbe v Nemecku sa vráti do Ruska. „Mojou úlohou teraz je byť chlapom, ktorý sa nebojí,“ povedal Navaľnyj. „A nebojím sa.“

Navaľného prepustili v utorok z berlínskej nemocnice Charité, kde bol hospitalizovaný od 22. augusta, keď ho letecky previezli zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho prijali do nemocnice 20. augusta po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno. Na klinike Charité v Berlíne následne Navaľného liečili pre podozrenie z otravy nervovoparalytickou látkou.

Západ v tejto veci požadoval vysvetlenie od Ruska, ktoré však odmietlo akúkoľvek účasť na incidente a požaduje dôkazy o tom, že bol spáchaný trestný čin.

Politický aktivista, ktorý pomohol priviezť Navaľného do Nemecka, ešte 24. septembra vyhlásil, že vodcovi ruskej opozície bude trvať prinajmenšom ďalší mesiac, kým sa znovu vráti do obvyklej formy. Dodal, že je zrejmé, že Navaľnyj sa plánuje vrátiť do Ruska a pokračovať v politickej činnosti.