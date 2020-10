Matovič chce najprv riešiť Erdogana, potom Lukašenka

Slovensko nechce v spore s Tureckom nechať v štichu Cyprus a Grécko, ktoré sú členskými krajinami Európskej únie. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽaNO). Uviedol, že najprv je potrebné riešiť situácii vo východnom Stredomorí a následne sankcie proti bieloruskému režimu Alexandra Lukašenka. Vyhlásil to cestou do Bruselu, kde sa vo dnes a zajtra zúčastní na mimoriadnom summite EÚ, ktorý je zameraný najmä na zahraničnopolitické otázky.

"Osobne podporujem postoje Cypru aj Grécka. Hovoria, že keď chceme prijať sankcie proti Bielorusku, najprv by sme sa mali vysporiadať s otázkou Turecka. Myslím si, že je to férové. Grécko a Cyprus sú členské krajiny EÚ. Nemali by sme ich nechať v štichu a vyjadrovať sa k nečlenskej krajine. Bol by som veľmi rád, keby aj poradie riešenia problémov bolo také, že najprv Turecko, Bielorusko a následne Čína,“ odpovedal Matovič na otázku Pravdy, či na summite očakáva nejakú dohodu.

Únia neuznáva Alexandra Lukašenka za hlavu štátu a kritizuje zatýkanie a násilie proti demonštrantom, ktorí odmietajú výsledky prezidentských volieb z 9. augusta. EÚ sa však stále nedokázala dohodnúť na konkrétnych sankciách proti bieloruskému režimu. Zavedenie opatrení proti režimu v Bielorusku blokuje Cyprus, ktorý žiada tvrdší postup EÚ proti Turecku a jeho územným nárokom vo východnom Stredomorí.

Je to však kontroverzný postoj. Aj vzhľadom na to, že Turecko, samozrejme, patrí k spojencom v Severoatlantickej aliancii.

"Cyprus sa sťažuje, že ak EÚ neuplatní sankcie proti Turecku, znamená to, že sa dostatočne nestará o jeho problémy. Lenže blokovanie spoločnej pozície únie k Bielorusku opäť raz oslabuje rolu EÚ ako zahraničnopoli­tického hráča. Nikózia si za to nevyslúžila sympatie od ostatných členov. Je to hra, v ktorej EÚ nie je víťazom. Vyhrávajú turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Lukašenko,“ reagoval pre Pravdu Dimitris Tsarouhas, expert na medzinárodné vzťahy z Bilkent University v Ankare.

Čo sa týka dohody na opatreniach proti bieloruskému režimu, Slovensko podporuje, aby bol na sankčnom zozname aj Lukašenko.