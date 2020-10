Nadpremiér? Kaczyński vstupuje do vlastnej vlády

Keď sa Kaczyński objavil po boku Morawieckeho pri predstavovaní rekonštruovanej vlády, nikoho to neprekvapilo. Už od minulého týždňa, keď PiS podpisom novej koaličnej zmluvy ukončilo rozbroje so svojimi partnermi, bolo verejným tajomstvom, že vstup expremiéra z rokov 2006 až 2007 do vlády bude súčasťou riešenia krízy.

Tri rezorty pod palcom

Kaczyński dostal funkciu vicepremiéra a k tomu post predsedu bezpečnostného výboru. Na čele tohto novozriadeného orgánu bude dohliadať na činnosť troch kľúčových ministerstiev. Bude tak mať pod palcom nielen silové rezorty obrany a vnútra, ktoré vedú jemu lojálni nominanti PiS, ale aj ministerstvo spravodlivosti, na čele ktorého stojí šéf koaličného Solidárneho Poľska Zbigniew Ziobro.

Práve Ziobrova vzbura, keď vypovedal poslušnosť pri schvaľovaní dvoch návrhov zákona, viedla takmer k rozpadu bloku Zjednotenej pravice. Kým odmietnutie podpory pre zákon na ochranu práv zvierat, za ktorý sa Kaczyński, ako vášnivý milovník mačiek, špeciálne angažoval, vyznelo ako signál nespokojnosti adresovaný osobne predsedovi PiS, strečkovanie Ziobra pri legislatívnej úprave, rátajúcej s imunitou pre úradníkov, ktorí v snahe čeliť pandémii koronavírusu porušili zákon, bolo úderom namiereným na Morawieckeho. Premiérovi, ktorého minister spravodlivosti považuje za svojho hlavného rivala v boji o následníctvo po 71-ročnom chorľavom „pánovi Poľska“, totiž hrozí trestné stíhanie za prechmaty pri organizácii nedávnych prezidentských volieb.

Výsmech „podpremiérovi“

Opozícia sa z príchodu „nadpremiéra“, ako uštipačne hovorí o Kaczyńskom, na pomoc „podpremiéra“ Morawieckeho otvorene vysmieva. „Jarosław Kaczyński sa stáva dozorcom, nadpremiérom, ktorý musí stabilizovať vládu, lebo Mateusz Morawiecki nie je vstave si s tým sám poradiť,“ poznamenal pre magazín Poľsko a svet Cezary Tomczyk z opozičnej Občianskej koalície.

Vstupom Kaczyńského do vlády vznikla paradoxná situácia, keď by mu nominálne mal šéfovať jeho stranícky podriadený. „Doteraz som musel v zahraničí vysvetľovať, ako je to možné, že v Poľsku stojí radový poslanec nad premiérom a nad prezidentom,“ konštatoval pre TVN24 europoslanec za Občiansku koalíciu a bývalý šéf diplomacie Radosław Sikorski. „Teraz to bude ešte ťažšie vysvetliť, že predseda vlády je podriadený vlastnému podpredsedovi vlády,“ dodal.

Koaličná kríza a jej rozuzlenie skoncovali s predstavou o Kaczyńského neomylnosti a všemohúcnosti, tvrdí Sikorski. „Musel urobiť to, čo nechcel: vstúpiť do svojej vlastnej vlády,“ poznamenal opozičný politik.

Hoci podľa viacerých analytikov Kaczyński prišiel do vlády upevniť pozície relatívne umierneného Morawieckeho proti ultrapravicovému búrlivákovi Ziobrovi, nie je zďaleka zaručené, že tým posilní autoritu svojho favorita. „Keď sa bude riešiť akákoľvek otázka, rozhodcom nebude predseda vlády Morawiecki, ale podpredseda vlády Kaczyński. Ukáže sa tak, že táto inštitucionálna hierarchia je obyčajnou fikciou,“ napísal publicista Łukasz Warzecha.

Politologička Anna Pacześniaková však vidí aj istý pozitívny posun v tom, že Kaczyński, ktorý doteraz všetko riadil zo svojho straníckeho sídla, prevezme za kroky vlády politickú spoluzodpovednosť. „Stále nás čaká bizarná situácia, ale pre voličov, občanov a politikov bude určite pochopiteľnejšia ako predtým,“ povedala pre TVN24.