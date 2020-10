V kauze Navaľného otravy budú musieť podľa Maasa prísť sankcie EÚ

Európska únia nemôže ponechať bez odpovede tak závažné porušenie medzinárodného dohovoru o chemických zbraniach, akým bola otrava ruského opozičného predstaviteľa Alexeja Navaľného. V dnešnom rozhovore so spravodajským portálom t-online to povedal šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas. Únia sa podľa neho v tejto súvislosti nevyhne uvaleniu sankcií, ktoré by mali byť cielené.