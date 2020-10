V českých krajských a senátnych voľbách sa darilo hnutiu ANO

Informuje o tom portál TN.cz. Po zrátaní 86% okrskov má ANO 22% hlasov v rámci všetkých krajov. Nasledujú strany Piráti, Sloboda a priama demokracia (SPD), Občianska demokratická strana (ODS) a Starostovia a nezávislí (STAN). Občianski demokrati zaznamenali obrovský prepad, sú na 5%. Účasť v krajských voľbách je 37%.

V rámci senátnych volieb je zrátanych 77% okrskov. Vo všetkých pražských obvodoch do druhého kola postupujú do druhého kola volieb kandidáti z ODS. Z mimopražských postúpilo najviac kandidátov za ANO, a to v desiatich.

Kandidáti ODS postupujú celkovo v deviatich obvodoch, Československá strana ľudová (KDU-ČSL) v piatich a Česká strana sociálno demokratická (ČSSD) v štyroch. V Děčíne si občania zrejme zvolili senátora – Zbyněk Linhart, ktorý kandiduje za STAN a Starostov pre Liberecký kraj (SLK), získal 53% hlasov. Druhé kolo volieb sa tak zrejme neuskutoční.

Voľby sa konali v piatok popoludní a v sobotu do 14:00. Pre pandémiu tento rok po prvý raz hlasovali českí voliči aj na takzvaných drive-in stanovištiach. Túto možnosť voliť z auta mali skôr počas týždňa ľudia, ktorí sa musia pre koronavírus izolovať.