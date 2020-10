Nemecko na zjednotení stále pracuje

Historický symbol

Zjednotenie Nemecka je veľkým symbolom konca studenej vojny. Pád komunistických režimov v strednej a vo východnej Európe v roku 1989 zmenil mapu Európy. Sovietsky zväz na čele s Gorbačovom súhlasil so zánikom Nemeckej demokratickej republiky (NDR), ale pôvodne si Moskva myslela, že cesta k jednote bude pomalšia. A najväčším oponentom zjednotenia bola asi britská konzervatívna premiérka Margaret Thatcherová. Dokumenty odtajnené minulý rok ukázali, že s jej tvrdým postojom mali problém aj niektorí jej spolupracovníci.

"Mali by sme si dávať pozor, aby sme nevyzerali, že všetko zdržiavame, a mali by sme predložiť vlastné pozitívne nápady,“ uviedol na začiatku roku 1990 vtedajší britský minister zahraničných vecí Douglas Hurd.

No zjednotené Nemecko sa stalo realitou. "V tých časoch naša krajina ukázala, že sme jednotní, sme silní a konáme zodpovedne. Dnes žijeme v najlepšom Nemecku, aké kedy existovalo. Poďakujme všetkým, ktorí na tom pracovali,“ vyhlásil pri príležitosti 30. výročia zjednotenia nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Oslavy však boli vzhľadom na pandémiu koronavírusu obmedzené.

Samozrejme, existencia „veľkého“ Nemecka po dvoch svetových vojnách vzbudzovala pochybnosti. Krajina má dosiaľ napriek ekonomickej sile a členstvu v NATO hlboko zakorenené pochybnosti o využívaní vojenských prostriedkov na medzinárodnej scéne. Nemecko je globálnym hráčom, ale zároveň neustále vedie debatu, ako má vo svete pôsobiť.

Nebezpečná výzva

Ešte väčšiu diskusiu vedú Nemci medzi sebou o vnútorných problémoch. Podľa prieskumu verejnej mienky organizácie YouGov pre agentúru DPA sa asi dve tretiny obyvateľov krajiny domnievajú, že zjednotenie nie je ukončené. V regiónoch, ktoré tvorili NDR, tento názor zastáva dokonca až 83 percent respondentov. V západnej časti Nemecka sa takto vyjadrilo 59 percent opýtaných.

"Nepodarilo sa nám dosiahnuť vnútornú jednotu v rámci krajiny. Je to najproblematickejší aspekt zjednotenia. Väčšina Nemcov vo východnej časti podporovala rýchlu stratégiu zjednotenia, ktorú mal kancelár Helmut Kohl. No teraz sa zvyšuje počet tých, čo sa menej identifikujú so súčasným Nemeckom, majú problém kultúrne sa zaradiť a celkovo majú pochybnosti o tom, čo v živote v zjednotenej krajine dosiahli,“ uviedol pre Pravdu politológ Christian Schweiger z univerzity v Chemnitzi, čo bol v ére NDR Karl-Marx-Stadt.

Podľa experta na nemeckú politiku Erica Langenbachera je najpozitívnejším výsledkom zjednotenia modernizácia východnej časti krajiny. "Veľa hovoríme o rozdieloch. No nezabúdajme ani na to, čo sa podarilo dosiahnuť. Celková prosperita sa nedá porovnať s rokom 1989. Nehovoriac už o slobode vychádzajúcej z dobre fungujúceho demokratického systému. Mnohí kritizujú ekonomické zjednotenie a rozhodnutia, ako boli rýchla privatizácia či zmena meny, ale ťažko si predstaviť úplne inú cestu,“ myslí si Langenbacher, ktorý pôsobí na Georgetownskej univerzite.

Odborník však upozorňuje na politické rozdiely. "Strany Ľavica a Alternatíva pre Nemecko (AfD) sú na východe oveľa silnejšie. Zelení a liberáli sú tu výrazne slabší ako na západe. Podpora pre pravicový populizmus a pravicový extrémizmus vo východnej časti krajiny je dôvodom na obavy. Je nevyhnutné sa tým zaoberať,“ vyhlásil pre Pravdu Langenbacher.

"Najdôležitejšou výzvou, ktorej Nemecko bude v dohľadnej budúcnosti čeliť, je to, ako zabezpečiť, aby sa najmä mladí ľudia na východe nepostavili proti demokratickému systému. Mali by sme to brať vážne. Je to nebezpečenstvo pre demokraciu v Nemecku aj pre proeurópske smerovanie krajiny,“ tvrdí Schweiger.