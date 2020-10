Expert: Opozícia si vyskúšala, ako by mohla ohroziť Babiša

Kto je víťazom krajských volieb v Česku?

Jan Bureš

Pri krajských voľbách je vždy dôležité povedať, že ich v skutočnosti vyhral ten, kto dokáže v krajoch zostaviť vládnuce koalície a kto bude mať hajtmanov. To sa ukáže po koaličných rokovaniach. Musíme si na to ešte počkať, hoci v mnohých prípadoch sa ukazuje, že to bude opozícia. Samozrejme, ak berieme do úvahy počty získaných mandátov a odovzdaných hlasov, víťazom je hnutie ANO premiéra Andreja Babiša. Dokázalo viac-menej uspieť vo väčšine krajov, no jeho pozícia je o niečo slabšia ako pred štyrmi rokmi. ANO sa nedokázalo presadiť v Stredočeskom ani v Královohradeckom kraji. Teraz teda uspelo v desiatich krajoch, v roku 2016 v 12. ANO je formálnym víťazom. Ale zdá sa, že skoro všade sa budú ostatné strany snažiť hnutie vynechať pri vytváraní koalícií.

Babiš po voľbách vyhlásil, že má ešte možno väčšiu radosť z výsledku ako po hlasovaní v roku 2017, a kritizoval koncept povolebných koalícií bez ANO. Opozícia však bez zjednocovania asi ťažko dokáže poraziť premiérovo hnutie. Má Babiš dôvod sa na ňu sťažovať?

Opozícia kritizuje ANO na celoštátnej úrovni. Ťažko by teraz pred svojimi voličmi obhájila, keby sa rozhodla s Babišom spolupracovať. Krajské voľby sú pre opozičné strany ideálnou príležitosťou, ako sa zviditeľniť. Podľa prieskumov verejnej mienky sa jej na celoštátnej úrovni nedarí tlačiť na Babiša. ANO vedie a udržuje si parlamentnú väčšinu, keď k hnutiu prirátame ČSSD, komunistov a prípadne Slobodu a priamu demokraciu. Pokiaľ chce opozícia tento trend v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne zmeniť, potrebuje byť viditeľná. Zabezpečia jej to hajtmani a ďalší krajskí predstavitelia. Babiš o opozícii tvrdí, že len tára a nič nerobí. Hajtmani môžu ukázať, že vedia riadiť kraje, hoci je to veľká výzva. Okrem toho však Babiš k spoločnému postupu opozície prispieva aj sám.

Akým spôsobom?

Celkom ma šokovalo Babišovo vyhlásenie po voľbách, hoci ho pozorujem dlho. V podstate sa ostro vymedzil proti systému. Otvorene hovorí, že na jednej strane je on, a proti nemu stoja demokratické strany. Akoby neriadil demokratické hnutie. Babiš ukazuje, že nevie robiť politiku. Vyjadruje sa, akoby nechápal, čo je to pomerné zastúpenie vo voľbách a koaličný systém. Namiesto toho by sa skôr mal snažiť vyjsť opozícii v ústrety, aby si udržal hajtmanov v krajoch. ANO raz na to doplatí. Voliči si stále vládu stotožňujú s Babišom. Ak sa však na budúci rok začnú prejavovať negatívne hospodárske dôsledky koronakrízy, ľudia sa postavia proti ANO. Všetky problémy budú pripisovať Babišovi.

Boli teda krajské voľby akousi generálkou pre českú opozíciu pred budúcoročným hlasovaním do snemovne?

Určite. Aj z hľadiska politologického sa dá povedať, že krajské voľby sa dosť podobajú na celoštátne. Je v nich rovnaký volebný systém a volí sa v tých istých regiónoch. Okrem toho zvyčajne v krajských voľbách debatu ovládajú celoštátne témy, a tentoraz to bolo úplne evidentné. Hovorilo sa najmä o tom, ako vláda rieši koronavírus. Pravicová opozícia si mohla vyskúšať, aký vplyv bude mať jej jednotná kandidátka. Či môže Babiša ohroziť, alebo nad ním dokonca vyhrať, ako to dokázalo v Stredočeskom kraji hnutie Starostovia a nezávislí (STAN). Nedivím sa, že lídri pravicových strán, teda Petr Fiala z ODS, Marian Jurečka z KDU-ČSL a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, sa hneď večer po voľbách dali vyfotiť, ako boli v krčme na pive a rokovali o spoločnej kandidátke do volieb do snemovne. Bol to bystrý ťah.

Opozícia však takmer určite na prípadné vládnutie bude potrebovať aj Pirátov.

Krajské voľby potvrdili pomerne silnú pozíciu Pirátov v spoločnosti a možno budú mať hajtmana. Piráti však predstavujú aj riziko. Sú nevyspytateľní, programovo neukotvení a je to strana, ktorá niečo hovorí na obed a niečo iné večer. Ich primátor Zdeněk Hřib vedie Prahu pomerne chaoticky. Pokiaľ by som si mal zatipovať, tak lídri pravicových strán by radi urobili vládu bez Pirátov. Ale asi to nepôjde. A tiež platí aj to, že je dobré, ak strana dostane šancu vládnuť. Len tak sa jej lídri môžu naučiť niektoré veci.