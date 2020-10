Nepokoje po parlamentných voľbách v Kirgizsku si vyžiadali mŕtveho aj zranených

Jeden človek prišiel o život a takmer 600 utrpelo zranenia počas nepokojov v Kirgizsku, ktoré vyvolali nedeľňajšie parlamentné voľby sprevádzané obvineniami z manipulovania s hlasmi. Po dni protestov a stretov demonštrantov s políciou to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Demonštranti, ktorí žiadajú o anulovanie volieb i rezignáciu prezidenta Sooronbaja Žeenbekova, vnikli počas protestov do komplexu parlamentu v hlavnom meste Biškek. Zábery z miesta ukazujú, že sa dostali aj do kancelárie prezidenta, vyhadzovali z okien papiere a zrejme v častiach budovy aj horelo. Predtým počas dňa tisícky demonštrantov zaplnili centrálne námestie, kde ich polícia rozháňala zábleskovými granátmi, vodnými delami a slzným plynom. Líder strany Ata Meken, ktorá sa nedostala do parlamentu, Janar Akajev počas protestu v pondelok utrpel zranenie nohy.

Miestne médiá informovali, že demonštranti tiež pustili na slobodu bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, ktorý vo väznici Štátnej národnej bezpečnostnej služby čakal na proces pre korupciu.

Po voľbách sa do parlamentu dostali len štyri strany zo 16, pričom tri z nich majú úzke väzby na Žeenbekova. Tieto skupiny blízke prezidentovi čelia obvineniam z kupovania hlasov a zastrašovania voličov, ktoré sú podľa medzinárodných pozorovateľov „vierohodné“ a sú dôvodom na „vážne obavy“. V pondelok 12 opozičných strán spoločne vyhlásilo, že neuznajú výsledky volieb. Opozícia tiež vyzvala Ústrednú volebnú komisiu, aby anulovala výsledky.

Žeenbekov vyzval ľudí na navrátenie poriadku a obvinil „isté politické sily“ z pokusu o nelegálne prevzatie moci. Už sa stretol s lídrami opozičných strán a zaviazal sa, že ak to bude nevyhnutné, anuluje výsledky volieb. V utorok by sa mal podľa jeho kancelárie stretnúť s predstaviteľmi všetkých 16 strán v snahe zmierniť napätie.

Dve vedúce strany, ktoré sa dostali do parlamentu so štvrtinou hlasov, boli Birimdik a Mekenim Kyrgyzstan. V prvej menovanej je členom prezidentov brat Asylbek Žeenbekov, druhá má zase väzby na mocnú rodinu Matraimovcov, ktorej hlava Rajimbek Matraimov sa spája s financovaním Žeembekovej úspešnej prezidentskej kampane.

Strana Birimdik v pondelok oznámila, že je otvorená zopakovaniu volieb, a vyzvala aj ostatné strany, ktoré získali potrebných 7% na vstup do parlamentu, aby urobili to isté.