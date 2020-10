Navaľnyj: Za mojou otravou stojí Kremeľ, bojí sa mojej kandidatúry

„Moja verzia je taká, že otrava bola vykonaná buď príslušníkmi spravodajskej alebo bezpečnostnej služby, samozrejme na príkaz Putina,“ citovala ho agentúra AFP. Práve výber nervovoparaly­tického jedu novičok je podľa neho „nepriamym dôkazom,“ že za otravou stojí Kremeľ, keďže k takejto látke má prístup len malá skupina ľudí z prostredia ruskej tajnej služby.

Videorozhovor poskytol Navaľnyj ruskému blogerovi Jurijovi Dudovi, ktorý ho zverejnil na svojom kanáli na serveri YouTube.

Alexej Navaľnyj sa tiež vyjadril, že dúfa v svoj skorý návrat do Ruska v nasledujúcich mesiacoch, ale ešte presne nevie, kedy bude môcť opustiť Nemecko. Dodal tiež, že „vylučuje možnosť,“ že by sa do Ruska nevrátil.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval zo sibírskeho mesta Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia.

O dva dni neskôr – 22. augusta – povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa do 23. septembra liečil v berlínskej klinike Charité.

Navaľnyj podľa vlastných slov nevie, ako sa mu novičok mohol dostať do tela, ale pripúšťa, že sa mohol dotknúť nejakého predmetu, ktorý mal na sebe jed, píše agentúra Reuters.

Tiež informoval, že jeho zotavenie by mohlo potrvať ešte ďalšie dva mesiace ako aj o tom, že po prepustení z nemocnice podstupuje fyzioterapiu. Počas rozhovoru zdvihol ruku aby ukázal, že sa mu mimovoľne trasie.

Rusko zatiaľ vo veci otravy Navaľného nezačalo trestné stíhanie, pretože od Nemecka vyžaduje viac dôkazov. Hovorca Kremľu Dmitrij Peskov sa po zverejnení rozhovoru pre ruskú agentúru RIA Novosti vyjadril, že v rámci vyšetrovania prípadu neprišlo na ruskej strane zatiaľ k žiadnemu pokroku.

Navaľného tím takmer od začiatku hlásil, že išlo o otravu, čo neskôr potvrdili aj nemeckí lekári. Nemecko, Francúzsko, ako aj iné krajiny západu Moskvu žiadajú, aby Navaľného otravu vysvetlila. Rusko prisľúbilo spoluprácu na vyšetrovaní prípadu otravy, odmieta však, že by bolo za zorganizovanie útoku zodpovedné.

Alexeja Navaľného prepustili z berlínskej nemocnice 23. septembra.