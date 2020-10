Až 5 335 nakazených za deň. Česi sú smutní rekordéri celej únie

Existujúce opatrenia počas núdzového stavu nestačia, treba pritvrdiť. Jasne to dal najavo minister zdravotníctva Roman Prymula po tom, čo v Česku pribudlo za utorok až 4 457 nakazených koronavírusom. „V prepočte na (stotisíc) obyvateľov sme na tom najhoršie zo všetkých štátov Európskej únie," upozornil podľa serveru iDNES. V stredu to bolo ešte horšie, rekordné čísla sa posunuli až na 5335 pozitívnych prípadov.

Prymula sa nezmienil o podrobnostiach, ktoré chystá. Povie ich tento piatok. Poznamenal však, že sa nedotknú ekonomiky a dodal, že obmedzenia sa zavedú pre voľnočasové aktivity. Naznačil, že by mohlo ísť o počet ľudí, ktorí sa môžu stretnúť.

Minister poukázal na zlý vývoj, pretože dochádza k výraznému nárastu počtu infikovaných. „Musíme preto v piatok prijať opatrenia, ktoré budú už zásadnejšie. Musia viesť k tomu, aby sme sploštili krivku, lebo pri takých prírastkoch by sme vo výhľade troch týždňov ohrozovali kapacitu nášho zdravotníctva," citoval Prymulu z jeho tlačovky server Lidovky.

Za pravdu mu dal minister vnútra Jan Hamáček po rokovaní ústredného krízového štábu. „Keby vláda v piatok neprikročila k sprísneniu hygienických opatrení, hrozilo y na konci októbra zahltenie zdravotníckych kapacít v Česku," varoval podľa Českej televízie.

Najhoršie oblasti

Napriek tomu, že Prymula ešte nechcel ísť do detailov, neskôr pre Českú televíziu povedal, že nové prísne rozhodnutia by mohli platiť 14 dní: „Po dvoch týždňoch by sa mali dať uvoľňovať." Momentálne je najhoršia situácia v okrese Uherské Hradiště, ktorý hraničí so Slovenskom. V poslednom čase tam zaznamenali až takmer 400 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Veľmi nepriaznivo to vyzerá aj v Prahe, o čom svedčí fakt, že v hlavom meste pribudlo v utorok rekordných 856 prípadov infekcie.

Je pravdepodobné, že nové opatrenia nebudú celoštátne. Špeciálne sprísnenie by sa totiž mohlo dotknúť len najhorších oblastí. Sú nimi Praha a okres Uherské Hradiště, jediné dva regióny v krajine na takzvanom červenom semafore.

Počet úmrtí sa v Česku prekonal hranicu 800, dosiaľ si ochorenie COVID-19 vyžiadalo 813 životov. Stredajší denný prírastok bol 19 mŕtvych pacientov.

Zlé údaje v percentách

O hrozivom vývoji druhej vlny pandémie v Českej republike svedčí to, že v posledných dňoch zároveň výrazne stúpal podiel potvrdených prípadov nákazy na počet vykonaných testov. „V nedeľu dosiahol rekordných 23,74 percenta. V pondelok síce klesol na 17,77 percenta, ale napriek tomu to bol druhý najväčší podiel infikovaných na počet testov od začiatku pandémie," informovala Česká televízia.

Vláda sa chystá kúpiť tri milióny kusov vakcín, ktoré farmaceutické spoločnosti testujú v záverečnej fáze. „Keď sa celosvetovo začne očkovať, podmienky pre šírenie vírusu budú čím ďalej horšie a je možné, že vírus niekde zaparkuje do ústrania a budú sa vyskytovať len občasné prenosy," povedal pre portál Novinky vedúci pracovnej epidemiologickej skupiny ministerstva zdravotníctva Roman Chlíbek.

Ako dlho bude vakcína účinná, naznačil, ukáže samotný čas. „Zatiaľ to nie je jasné, ale uvažuje sa, že očkovanie ochráni človeka najmenej na jeden rok. Je možné, že zloženie vakcín umožní viacročnú ochranu, ale na ako dlho, to si netrúfam povedať," podotkol Chlíbek.