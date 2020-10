Prezident Zeman ani na piaty pokus nepovýši šéfa BIS do hodnosti generála

Ani piaty pokus o povýšenie riaditeľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku do generálskej hodnosti nevyjde. Hoci vláda opätovne navrhla prezidentovi Českej republiky plukovníka Koudelku povýšiť, Miloš Zeman to opäť neurobí. Uviedol to v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES zverejnenom vo štvrtok večer.