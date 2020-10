Argentína ako prvá krajina schválila pestovanie a konzumáciu GMO pšenice

Podľa agentúry AFP CONICET vo svojom vyhlásení uviedla, že schválila odrodu pšenice odolnú voči suchu. „Toto je prvé schválenie genetickej transformácie pšenice tolerantnej voči suchu na svete,“ uvádza sa vo vyhlásení CONICET.

„Na to, aby mohla byť uvedená na trh v Argentíne, genetická transformácia pšenice musí byť schválená v Brazílii, ktorá je historicky hlavným argentínskym trhom s pšenicou,“ uviedla CONICET.

AFP poznamenala, že Argentína je štvrtým najväčším vývozcom pšenice na svete. Približne 45 percent vývozu pšenice v roku 2019 smerovalo do Brazílie. Ďalšími kľúčovými trhmi sú Indonézia, Čile a Keňa.

Odroda pšenice HB4 odolná voči suchu bola vyvinutá argentínskou biotechnologickou spoločnosťou Bioceres v spolupráci s Národnou univerzitou a CONICET.

„Teraz musíme ísť do sveta a presvedčiť ľudí, že je to super dobré, a byť schopní vytvárať trhy pre túto pšenicu, ktorá predstavuje evolučný skok,“ uviedol šéf spoločnosti Bioceres Federico Trucco. Pripustil, že získanie súhlasu od Brazílie môže byť ťažké. „Prvou krajinou, ktorú musíme presvedčiť, je Brazília a môže to byť tvrdý oriešok,“ dodal Trucco.