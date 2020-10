Stotisíc nakazených. Babiš pripúšťa vypnutie Česka

Česko vypína kultúru a šport. Priviera školy a krčmy. Ak to nezaberie, do dvoch týždňov môže vláda, tak ako na jar, zavrieť ľudí doma.

Sprísnený balík opatrení prijal kabinet Andreja Babiša v čase, keď krajina v počte novoinfikovaných opäť prerazila dno. Za švrtok úrady ohlásili rekordných 5 394 nových prípadov koronavírusu a za piatok ešte viac – ichch počet skočil až na 8 618. Padla aj psychologická hranica stotisíc ľudí, ktorí sa nakazili od začiatku pandémie.

„Ak tieto opatrenia nezaberú, potom už je jediná cesta – ten takzvaný lockdown, a to určite nikto nechce,“ varoval minister zdravotníctva Roman Prymula. „Predsa nechceme, aby sme boli doma, nesmeli vychádzať, alebo len na 300 metrov od domu,“ povedal pre Českú televíziu. Podľa Prymulu by lockdown, o ktorom by v prípade nutnosti vláda rozhodla najskôr o týždeň, znamenal obmedzenie pohybu osôb v rámci všetkých mimopracovných aktivít.

Babiš, ktorý to dlhodobo odmietal, už tiež nevylučuje plošné vypnutie ekonomiky. „Samozrejme, to určite nechceme, to vypnutie na jar nás stálo 200 miliárd (7,4 miliardy eur),“ poznamenal premiér v rozhovore pre televíziu Nova. „Situácia ja vážna,“ doplnil v piatok na tlačovej konferencii. "Ak nebudú dodržiavané nariadené opatrenia, môžeme siahnuť i k uzavretiu ekonomiky,“ varoval podľa portálu Seznam Zprávy.

Základné školy na striedačku

Česi si musia zvyknúť na ďalšie tvrdé opatrenia, ktoré prinajmenšom na nasledujúce dva týždne obmedzia ich životy. Vláda zavrela kiná, divadlá, múzeá, fitnescentrá, vnútorné bazény i zoologické záhrady. Rovnako ako iné hrady a zámky bude pre verejnosť neprístupný aj areál Pražského hradu.

Reštaurácie, krčmy, kaviarne a bary budú môcť mať otvorené len do ôsmej večer, pri stole smie sedieť nanajvýš štvorica hostí, v jedálňach nákupných centier dokonca len dvojica. Viacerí prevádzkovatelia už ohlásili, že za týchto podmienok sa im neoplatí otvárať a radšej, obrazne povedané, stiahnu roletu. V obchodoch, nákupných centrách a ďalších prevádzkach sa ľudia môžu zdržiavať maximálne vo dvojici.

Prerušené sú všetky športové aktivity, profesionálne i amatérske súťaže. Výnimka platí len pre medzištátne zápasy, ale v obmedzenom režime a bez divákov.

Od pondelka budú musieť prejsť na diaľkovú formu výučby všetky stredné a vysoké školy v krajine. Obmedzenia sa dotknú aj druhého stupňa základných škôl. Starší žiaci budú chodiť do školy striedavo – každý týždeň polovica tried, druhá sa bude učiť z domu formou on-line. Po týždni sa deti vystriedajú. Koncom mesiaca sa na celý týždeň predĺžia pôvodne trojdňové jesenné prázdniny.

Osemtisíc nakazených za deň

Česko je s počtom nakazených na stotisíc obyvateľov za uplynulý týždeň na nelichotivom prvom mieste v Európskej únii a v celosvetovom meradle sú na tom horšie len tri krajiny. Skokovito narastá aj počet úmrtí. Počet hospitalizovaných s koronavírusom stúpol v posledných dňoch o stovky. Len za prvých sedem dní októbra nemocnice zaznamenali dvojtretinový nárast pacientov s covidom. Ešte výraznejšie sa zvýšil počet hospitalizovaných v ťažkom stave, a to o štyri pätiny.

V nasledujúcich prinajmenšom dvoch týždňoch sa bude situácia ďalej zhoršovať, odhadujú odborníci z Ústavu zdravotných informácií a štatistiky. Výrazne totiž vzrástol podiel zaznamenaných prípadov nákazy na počet uskutočnených testov, a to až na vyše 25 percent. To znamená, že nakazených je výrazne viac, ako ukazujú štatistiky.

Podľa vedúceho ministerskej epidemiologickej skupiny profesora Romana Chlíbeka, ak sa nepodarí krivku sploštiť, tak zdravotníctvu bude hroziť kolaps. „Bez razantných opatrení možno očakávať podľa modelov až 8-tisíc nových prípadov denne, za celý október 130-tisíc a za jeden deň až 4-tisíc hospitalizovaných,” napísal Chlíbek na twitteri. Hranica osemtisíc denných prípadov už padla.