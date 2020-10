Cyprus po investigatívnej reportáži pozastavuje program "zlatých víz"

Správa prichádza po tom, ako katarská televízia al-Džazíra v pondelok zverejnila investigatívny dokumentárny film, ktorý zachytáva nezákonné konanie cyperských úradníkov.

Novinári al-Džazíry sa v dokumente vydávajú za sprostredkovateľov vymysleného čínskeho investora, ktorý bol v minulosti odsúdený za trestný čin – čo by podľa pravidiel programu malo potenciálneho uchádzača diskvalifikovať. Napriek tomu sa novinárom ponúkli štátny úradník, poslanec a právnik, že im s investíciou pomôžu.

Osoby vystupujúce vo filme však tvrdia, že boli na čin navedené a nahlásili ho úradom pred niekoľkými mesiacmi.

Reuters v októbri minulého roka informoval, že cyperské pasy získali osoby blízke kambodžskému premiérovi Hun Senovi, po čom cyperské orgány program preverili.

Podľa ďalšej reportáže al-Džazíry z augusta tohto roka boli pasy udelené osobám obvineným z korupcie, podvodov či iných zločinov.

Pre uchádzačov do 1. novembra naďalej platí, že musia do cyperskej ekonomiky investovať aspoň dva milióny eur, a to povinnou kúpou domu či bytu, kúpou akcií cyperských firiem alebo podporou programov bývania či podnikania. Cyprus môže udeliť občianstvo najviac 700 osobám za rok, doposiaľ v rámci investičného programu rozdal asi 4000 pasov.

Cypru priniesli „zlaté víza“ od ich zavedenia po finančnej kríze v roku 2013 už najmenej sedem miliárd eur. Program je atraktívny najmä preto, že majiteľ cyperského pasu sa automaticky stáva občanom Európskej únie.