EÚ uvalí pre otravu Navaľného sankcie na šesť osôb a jednu organizáciu z Ruska

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v súvislosti s pokusom o otravu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dohodli na uvalení sankcií na šesť osôb a jednu inštitúciu z Ruska. Pre agentúru DPA to v stredu potvrdili diplomatické zdroje z EÚ.

Ako píše na svojej webovej stránke stanica ORF, sankcie zahŕňajúce zákaz vstupu do krajín EÚ a zmrazenie majetku je potrebné ešte formalizovať v oficiálnych dokumentoch. Do platnosti by mali vstúpiť v najbližších dňoch.

Medzi sankcionovanými jednotlivcami by mal byť – podľa zdrojov z EÚ – okrem iných aj jeden nemenovaný spolupracovník ruského bezpečnostného aparátu. Organizáciou, na ktorú sú sankcie namierené, je podľa uvedených zdrojov ruský štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie.

Agentúra AFP poznamenala, že v súlade s pravidlami EÚ, nebudú mená osôb postihnutých sankciami zverejnené dovtedy, kým tieto opatrenia nenadobudnú účinnosť, čo sa stane vo štvrtok.

Šéfovia diplomacií európskych krajín sa na príprave sankcií voči Rusku dohodli ešte v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Ministri tak podporili nemecko-francúzsky návrh, ktorého cieľom je zaradiť na sankčný zoznam osoby, ktoré mohli byť v Rusku do tohto prípadu zapojené.

V stredu bola zverejnená informácia o tom, kto bude figurovať na sankčnom zozname, hoci zatiaľ bez konkrétnych detailov.

Nemecko a Francúzsko tvrdia, že za augustovú otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok je zodpovedné Rusko. Moskva akýkoľvek podiel na Navaľného otrave popiera.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) 6. októbra potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a vo Švédsku.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni – 22. augusta – povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.